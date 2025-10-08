JO1豆原一成、映画で祖母（市毛良枝）にコーヒーを振る舞う！「コーヒーってすごい豊かな味になるんだよ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

豆原一成（JO1）と市毛良枝がW主演を務める映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』（10月24日全国公開）より、メイキング映像とメイキングスチールが解禁された。

■映画撮影前にコーヒーを美味しく淹れる方法を自ら学んだ豆原一成

このたび公開されたのは、豆原一成演じる拓磨が、本格的なコーヒーを市毛良枝演じる祖母・文子に振る舞うシーンのメイキング映像＆メイキングスチール。

拓磨が、祖母・文子に心づくしのコーヒーを入れるシーンは、拓磨にとって唯一のこだわりでもあるため、本番前に、コーヒーの淹れ方を念入りにリハーサル。

中西健二監督の「よーい、はい！」の声のあと、「これは俺の生活必需品ですから」と数々のコーヒーの道具を前に、祖母のために丁寧にコーヒーを淹れ、「どうぞ。コーヒーが苦手なばあちゃんのためのスペシャルブレンド“ばあちゃんスペシャル”です」とコーヒーカップを差し出す拓磨役の豆原。「全然苦くない、ていうか紅茶みたいにフルーティーね」と市毛演じる文子の反応に「きちんと雑味がでないように丁寧に淹れれば、コーヒーってすごい豊かな味になるんだよ」と答える拓磨。コーヒーへの情熱が垣間見られるやり取りだ。

撮影の合間には、コーヒー技術指導として現場に立ち会った、UCCコーヒーアカデミー講師・川口雅也さんからのアドバイスを熱心に受けながら、コーヒーを淹れる動作を繰り返す豆原。その姿はまさに本格的なバリスタのようで、真剣なまなざしも印象的。

またメイキングスチールでは、豆原が丁寧にコーヒーを淹れる様子、そしてUCCコーヒーアカデミー講師・川口さんから指導を受ける姿や笑顔のオフショットも解禁された。

豆原は、本作出演が決まったあと、コーヒーにこだわりのある拓磨というキャラクターを表現するために、撮影に入るまでの期間で、しっかりグラムを測るといった基本も含めて実際にコーヒーを美味しく淹れる方法を自ら調べて学び、注ぎ方の注意点などを意識しながらコーヒーのシーンに臨んだという。

“夢に迷う”拓磨が、自分のこだわりであるコーヒーをきっかけに、どのような一歩を踏み出していくのか。豆原が体現する拓磨の成長に注目だ。

■映画情報

『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』

10月24日（金）新宿ピカデリー他全国ロードショー

出演：豆原一成（JO1） 市毛良枝

酒井美紀 八木莉可子 市川笑三郎 福田歩汰（DXTEEN） 藤田玲 星田英利／長塚京三

監督：中西健二

主題歌：JO1「ひらく」

脚本：まなべゆきこ

原案：島田依史子『信用はデパートで売っていない 教え子とともに歩んだ女性の物語』（講談社エディトリアル刊）

原案総責任：島田昌和

配給：ギャガ

(C)2025「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」

■関連リンク

作品サイト

https://gaga.ne.jp/fujisan_and_coffee

■【画像】メイキングスチール他