◇ア・リーグ地区シリーズ第3戦 タイガース ― マリナーズ（2025年10月7日 デトロイト）

ア・リーグ地区シリーズのタイガース―マリナーズ第3戦は現地7日午後7時（日本時間8日午前8時）過ぎに試合が開始された。当初は午後4時8分（同8日午前5時8分）開始予定だったが、雨のため約3時間遅れでのプレーボールとなった。

先発投手はタイガースが今季ドジャースから移籍して8勝15敗の右腕フラーティ。今年7月13日のマリナーズ戦では5回2失点、ポストシーズン（PS）はワイルドカードシリーズのガーディアンズとの第3戦に先発して4回1/3を3安打1失点だった。一方のマリナーズは今季6勝4敗の右腕ギルバートが先発。PS初登板で、今季タイガース相手には2試合投げて5回3失点、5回1/3を2失点で0勝1敗だった。

シアトルで行われた第1、2戦は1勝1敗。第1戦はタイガースが延長11回の末に3―2で勝ち、第2戦はマリナーズが3―2で勝っていた。

今季メジャー史上7人目の60本塁打を達成したマリナーズのカル・ローリーは「2番・捕手」で先発。第1、2戦は計9打数4安打と好調ながら本塁打は出ていなかった。