◇みやざきフェニックスリーグ 阪神8―8中日（2025年10月7日 サンマリン宮崎）

ひなたサンマリンスタジアム宮崎で阪神の試合前練習が始まってしばらくしたころ、一、二、三塁のベースが取り換えられた。外されたベースは新たに取り付けたベースよりも大きい。

大リーグで2023年から導入している「拡大ベース」だった。従来の38・1センチ四方から45・7センチ四方と1辺7・6センチ大きい。来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも導入される見通しで、プロ野球でも来季からの導入を検討している。

「拡大ベース」について現場の意見を聞くためにも、今回のみやざきフェニックス・リーグで試験的に導入されている。サンマリンスタジアムでは1日から工事を行った。

その「拡大ベース」ではなく従来ベースで中日との試合は行われた。

「ウチはまだ、先の試合が残っていますから」と、阪神球団幹部は話した。「来季に向けてのテストという狙いは承知しています。ただ、それよりもウチはこれからクライマックスシリーズ（CS）、日本シリーズとこれまでのベースで戦わないといけません。状況をご説明して、ご理解を得ました。1軍メンバーがいる間、ウチの試合にはこれまでのベースでやらせていただきます」

阪神にとっては来季への試験よりも目前に迫る日本一への戦いである。15日に始まるCSファイナルステージに向け、6日から監督・藤川球児ら1軍の首脳陣や選手たちが実戦に臨んでいる。12日まで1軍調整の場とする計画でいる。

わずか7・6センチの差とはいえ、少しでも本番に近い臨戦態勢を敷きたいとの思い、心づかいは当然だろう。主催者や他球団の理解もあった。

そして7・6センチは結構大きい。見た目にも違いが分かる。「拡大ベース」の第一の狙いは野手と走者の接触の回避（選手の安全保護）で、盗塁や走塁面での走者有利もささやかれている。

この日の試合でも7回表、三塁線の猛ゴロを止めた糸原健斗の一塁送球が右翼側にそれ、一塁手・原口文仁が体を精いっぱい伸ばして捕球し、アウトにした。「拡大ベース」なら楽に捕球できていたかもしれない。盗塁や盗塁刺もあった。「拡大ベース」は間一髪プレーに影響がありそうだ。

神は細部に宿る。プロなら7・6センチの差を体感しよう。だから阪神は配慮したのである。 ＝敬称略＝

