¡ÚÎ¦¾å¡Û¡È¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎÀ±¡É¸Å²ì¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¡¡Ö¥½¡¼¥é¥óÀá¡×¤Ç¤ÎÂç¥±¥¬¤«¤éU20ÆüËÜ¿·¤ò¼ùÎ©
¡¡¼¢²ì¤ÎÊ¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»¤¬¡¢7Æü¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡6Æü¤Î¾¯Ç¯ÃË»Ò¶¦ÄÌ110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹â¹»µÏ¿¤ò»ý¤Ä¸Å²ì¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡Ê18¡áÅìµþ¹â¡Ë¤¬U20¡Ê20ºÐÌ¤Ëþ¡ËÆüËÜµÏ¿¤È¤Ê¤ë13ÉÃ07¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤É÷0¡¦7¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¡¢2018Ç¯¤ËÀôÃ«½Ù²ð¡Ê½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤¬¼ùÎ©¤·¤¿µÏ¿¤ò0ÉÃ12¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤ä¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Áö¤ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¤¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À°ìÊý¡¢ËÜ¿´¤Ï¤ä¤äÊ£»¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£12ÉÃÂæ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÉ¤Ï¸ü¤¯¤Æ¡£¤Þ¤À¡Ê13ÉÃ¡Ë0Âæ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ë¹â¹»3Ç¯À¸¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ËÆüËÜ¹â¹»µÏ¿¡Ê13ÉÃ45¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥·¥Ë¥¢Àª¤È¤ï¤¿¤ê¹ç¤¤¡¢·è¾¡¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ5°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ê¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£¸µ¡¹¤Ï¶õ¼ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¦¾å¤Ï¾®³Ø6Ç¯¤«¤é¡£¡Ö¶õ¼ê¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼¤á¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤âÆ°¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¦¾å¤«¥Ð¥¹¥±¤ÇÇº¤ó¤Ç¡ÈÎ¦¾å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Åö½é¤ÏÎý½¬¤¬·ù¤¤¤ÇËÜµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Í¼ï¶¥µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢400¥á¡¼¥È¥ë¤ÈË¤´ÝÅê¤²¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï¿ÀÆàÀî¸©2°Ì¡£´ØÅìÂç²ñ¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÞ·ã¤ËÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¡¢º£µ¨¤Ï¹â¹»µÏ¿¤ò²¿ÅÙ¤â¹¹¿·¡£¤µ¤é¤ËU20ÆüËÜµÏ¿¤âÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤Ïº¸É¨¤Ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤Ç¥½¡¼¥é¥óÀá¤Î¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£È¾·îÈÄÂ»½ý¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¼ê½Ñ¤¹¤ë¤«¤òÇº¤ó¤ÀËö¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏºÆÀ¸ÎÅË¡¤òÁªÂò¡£Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿2¥«·îÄøÅÙ¤Ï¡ÖÎý½¬¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£»î¹ç¤Ç¤É¤¦Áö¤ë¤«¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºÙ¤«¤¯Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤òÁö¤é¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éüµ¢¸å¤Ï¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤â¥·¥Ë¥¢Àª¤È¤ï¤¿¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡£Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡Ë¤é¤¬Áö¤Ã¤¿110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Î½à·è¾¡¤È·è¾¡¤ò¹ñÎ©¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡È¼«Ê¬¤¬½Ð¤¿¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð¤¿¤¤¡¢¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡È½à·è¤°¤é¤¤¤À¤¿¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡É¤È¤«¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯Í¥¤·¤¤¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë85¤ÎÂç·¿¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤¬·Ç¤²¤ëÌÜÉ¸¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¡ÖÂç³Ø1Ç¯À¸¤Ç12ÉÃÂæ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ËÆüËÜ¿Í¤Ç1ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Â¼ÃÝ¤ËÂ³¤¯¥í¥¹¤ÎÀ±¡£ÌîË¾¤ò¶»¤ËÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£