黒よりネイビーより“この色”！【しまむら】大人のおしゃ見え♡「グレーアイテム」

洗練された印象を与えてくれる「グレー」。黒よりも柔らかく、ネイビーよりやや都会的にも見えるカラーです。そこで今回は40・50代の大人世代にこそ取り入れてほしい【しまむら】の「グレーアイテム」をご紹介。大人のこなれ感を引き出してくれそうなアイテムをぜひチェックして。

洗練された雰囲気のカーディガン

【しまむら】「ガラアミニットCD」\1,639（税込）

@h_n_l_28さんが「一目惚れで即カゴにいれてしまった」というカーディガン。立体的な編み柄が印象的で、華やかさをプラスする一枚です。ふんわりとしたシルエットが女性らしく、落ち着いたトーンのグレーで甘さを程よく中和。グッと洗練された雰囲気を演出し、オンオフ問わず活躍する秋トップスとして重宝しそう。

こなれ感たっぷりなスウェットパンツ

【しまむら】「OMIスウェットバレルP」\1,639（税込）

リラックス感のあるスウェットパンツ。脚のラインを拾いにくくきれいなカーブを作る樽型のシルエットと、センターラインで美脚見えを狙えます。ラフなスウェットパンツながら、部屋着感なくおしゃれに見える、大人の抜け感コーデを楽しめそう。

