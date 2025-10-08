¡ÖÎÉ¤¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤â¤¢¤²¤ë¡×½÷ÀµÒ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÈþÍÆ»Õ¤Ë°ÊÁ°¤«¤éÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿àÉÔ²º¤Ê¶õµ¤á
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÎÁ¶â¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²¼È¾¿È¤ò¡Ä
Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ç½÷ÀµÒ¤ò¥È¥¤¥ì¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¸¶½É½ð¤Ï£¹·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÈþÍÆ¼¼¡ØELTE¡Ù¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÇÈþÍÆ»Õ¤ÎÆ£°æ¾±¸ãÍÆµ¿¼Ô¡Ê33¡Ë¤òÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡ÖÂáÊáÍÆµ¿¤Ïº£Ç¯¤Î£´·î29ÆüÌë¡¢Æ±Å¹¤ÎÅ¹Æâ¤Ç20Âå½÷ÀµÒ¤ò¥«¥Ã¥È¸å¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¶À¤¬¤¢¤ë¥È¥¤¥ì¤ØÍ¶Æ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ØÎÉ¤¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤â¤¢¤²¤ë¤·¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÎÁ¶â¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢²¼Ãå¤Î¾å¤«¤é¼«Ê¬¤Î²¼È¾¿È¤ò¿¨¤é¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ö·ïÅö»þ¡¢Å¹Æâ¤Ë¤ÏÆ£°æÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À¤Î£²¿Í¤¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Æ±½ð¤Ë¤ÏÊÌ¤ÎÊ£¿ô¤Î½÷ÀµÒ¤«¤éÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Í¾ºá¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ÂáÊá»þ¤Ë°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ£°æÍÆµ¿¼Ô¤¬µÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤ÏËÍ¡¢¿·µ¬¤ÎÍ½Ìó¡¢È¾Ç¯»ß¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤´¿·µ¬ÍÍ¤òº£·î¤Ï10Ì¾¸ÂÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èà¥«¥ê¥¹¥Þá¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÆ°²è¤À¤Ã¤¿¡£Æ£°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼1.6Ëü¿Í¤Î¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡¢¡Ô¥¤¥ó¥¹¥¿¤«¤éËè·î200Ì¾°Ê¾å¤ÎÊý¤òÃ´Åö¡Õ¤Ê¤É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¼«¿È¤¬Ã´Åö¤·¤¿Èþ½÷¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ç22Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£ÂáÊá¸å¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ò¤È¤ó¤À¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡Ó¡Ò¿¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡Ó¤Ê¤É¤È¡¢Èà½÷¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
£±Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¸ý¥³¥ßÉ¾²Á¡×
¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¼ê¥µ¥¤¥È¤Î¸ý¥³¥ßÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡¢Æ±Å¹¤Ï£µ¥Ý¥¤¥ó¥ÈËþÅÀ¤ÇÊ¿¶Ñ4.7°Ê¾å¤Î¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡Ò¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤äÎÁ¶â¤ÎÀâÌÀ¤¬¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤ÇÀÜµÒ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡Ó¡ÒÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯»þ´Ö¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ó¤Ê¤É¡¢ÀÜµÒ¤òÀä»¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÌ¤Î¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä¡£Åö½é¤ÏÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ç24Ç¯¤¢¤¿¤ê¤«¤éÍÍ»Ò¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ò¥ª¥ê¡¼¥Ö¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¬Í½Ìó¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤è¤êÇÜ¤ÎÃÍÃÊ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ó
¡Ò¥À¥Ö¥ë¥«¥é¡¼¤¬É¬Í×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÇÜ°Ê¾å¤ÎÃÍÃÊ¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤Û¤Ü¹õ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê£²Ëü5000±ß°Ê¾å¡Ë¡Ó
¡ÒÂÔ¹ç¼¼¤¬Ìµ¿Í¤Ç¤³¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤ï¤«¤é¤ºÉÔ°Â¤ÎÃæ¡¢Í½Ìó»þ´Ö¤«¤é15Ê¬¤Û¤É·Ð²á¤·¤Æ¤«¤é¤ä¤Ã¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ó
¤È¤Æ¤âÆ±¤¸Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ºòÇ¯¤¢¤¿¤ê¤«¤éÆ£°æÍÆµ¿¼Ô¤ÎÅ¹¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÆ±Å¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿½÷À¤¬¡¢¤ª²ñ·×¤Î¤È¤¤ËÆ£°æÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¡Ö°ÊÁ°¤ªµÒÍÍ¤Ç¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¡Ø¡ÊÀ¹Ô°Ù¤Î¡Ë¤ªÁê¼ê¤¹¤ë¤«¤é¤Þ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î½÷À¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤·ËÍ¤¬Áê¼ê¤Ê¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÆ£°æÍÆµ¿¼Ô¤ÎÍÆµ¿¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÌ²ñ¤·¤¿Æ±Å¹¤ÎÃËÀ½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ£°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ØÞØ¬¤·¤¤Ã¤¿´é¤Ç¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¯ÁÊ¤òÌÈ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â
º£¸å¤ÎÆ£°æÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢BLJË¡Î§»öÌ³½ê¤Î±óÆ£À¿ÊÛ¸î»Î¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¸øÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æ£°æÍÆµ¿¼Ô¤¬ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤´ü´Ö¤ÎÄ¨Ìò¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢½éÈÈ¤Ê¤é¤Ð¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬ÉÕ¤¯·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ë½÷À¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö·ï¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿·ï¿ô¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤â½Å¤¤ÎÌ·º¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤â¤·Í¾ºá¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ£°æÍÆµ¿¼Ô¤¬µ¯ÁÊ¤òÌÈ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ç¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¡¢Èï³²¼Ô¤¬¸·¤·¤¤½èÈ³¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤«¤Ë¸Û¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸Û¤¤¼ç¤«¤é¡ØÅ¹¤ÎÉ¾È½¤òÍî¤È¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢Ì±»ö¤ÇÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ£°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤ÇÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÅ¹¤ÎÂ»³²¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤¿¤È¤¨º£²ó¤Ï·ºÈ³¤¬·Ú¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ£°æÍÆµ¿¼Ô¤ÎÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾À¼¤ÏÃÏ¤ËÍî¤Á¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
