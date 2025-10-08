【推しが上司になりまして フルスロットル 第1話】社長入院・推しの舞台降板…絶望する南愛衣（鈴木愛理）の前に現れた“不審者”とは
【モデルプレス＝2025/10/08】歌手の鈴木愛理が主演を務めるドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（テレビ東京系／毎週⽔曜深夜24時30分〜）が、10月8日にスタートする。
【写真】八木勇征、青髪ハイトーンで雰囲気ガラリ
2023年10⽉に放送され、⼥性を中⼼に多くの共感を集めたドラマ「推しが上司になりまして」。本作は、東ゆき氏の原作「推しが上司になりまして」（DPNブックス）の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」というテーマはそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマとなっている。主⼈公・南愛⾐（みなみ・あい）役を鈴⽊、ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬（ひむろ・しゅん）をFANTASTICS・八木勇征が演じる。
アパレル商社・TAKASHIROの社長秘書として働く南愛衣（鈴木愛理）の推しは、ブレイク中のイケメン俳優・氷室旬（八木勇征）。仕事と推し活に生きがいを感じながら、楽しく潤った毎日を送っていた。ある日、社長の高代慶太郎（加藤茶）が突然倒れ、緊急入院してしまう。その後、旬が舞台を降板するというニュースが。絶望する愛衣の前に、顔を隠した不審者が現れる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】八木勇征、青髪ハイトーンで雰囲気ガラリ
◆鈴木愛理主演「推しが上司になりまして フルスロットル 」
2023年10⽉に放送され、⼥性を中⼼に多くの共感を集めたドラマ「推しが上司になりまして」。本作は、東ゆき氏の原作「推しが上司になりまして」（DPNブックス）の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」というテーマはそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマとなっている。主⼈公・南愛⾐（みなみ・あい）役を鈴⽊、ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬（ひむろ・しゅん）をFANTASTICS・八木勇征が演じる。
◆「推しが上司になりまして フルスロットル」第1話あらすじ
アパレル商社・TAKASHIROの社長秘書として働く南愛衣（鈴木愛理）の推しは、ブレイク中のイケメン俳優・氷室旬（八木勇征）。仕事と推し活に生きがいを感じながら、楽しく潤った毎日を送っていた。ある日、社長の高代慶太郎（加藤茶）が突然倒れ、緊急入院してしまう。その後、旬が舞台を降板するというニュースが。絶望する愛衣の前に、顔を隠した不審者が現れる。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】