小さい子猫があくびをした結果…あまりの可愛さに癒される人続出。話題となっている投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破し、「かわいすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お昼寝中の赤ちゃん猫たち→1匹が『あくび』をし始めたら…】

保護3日目の子猫たち

YouTubeのアカウント『【子猫のミルボラ】ねこであ ★nekodea』に投稿されたのは、産まれたばかりの小さな子猫たち。

投稿主さんは保護した子猫を母猫の代わりにミルクをあげて育てるミルクボランティアをしているとのこと。

起きた子猫たち、今度はミルクタイムです。

ミルクタイム

投稿主さんは、膝の上で子猫にミルクをあげていますが、奥の方でお腹が空いてにゃーにゃーと鳴く兄妹がミルクを探してよじ登ります。

子猫たちは自分の番が来ると上手にミルクを勢いよくごくごくと飲むとのこと。

ごくごくとミルクを飲むときに耳が一緒にぴくぴくと動くのがとても可愛くて思わずときめいてしまいます。

まだまだ飲み足りなかったのか、三毛猫の子猫が飲んでいる最中に次々と他の兄妹たちがミルクを欲しがり登ってきて投稿主さんに引きはがされていきます。

あくび連発

ミルクを飲んだら投稿主さんに手伝ってもらってトイレ休憩。

兄妹たちとわちゃわちゃとじゃれたり、毛布をふみふみしたりまったりした時間が流れています。

そしてお腹がいっぱいになって眠くなったのか兄妹そろってお昼寝したそう。

気持ちよさそうに寝ていたところに目が覚めた子猫が他の兄妹の上を容赦なく歩いて起こします。

これにはみんな「なんにゃ？」と目が覚めた様子。

しかし眠たいのかあくびを連発、他の子猫にもあくびが移り、可愛い連鎖が起こるのでした。

ご紹介した投稿には「ミルクいっぱい飲んで大きくなってね」「大きなあくび小さなあくび可愛い」と多くのコメントが寄せられています。

ミルクを飲んでお腹いっぱいになって寝る様子は、YouTube上でも大きな話題となり、投稿には300件以上もの高評価がつきました。

YouTubeアカウント『【子猫のミルボラ】ねこであ ★nekodea』では、今回紹介した動画以外にも子猫たちの可愛い様子や、投稿主さんとのわちゃわちゃしている投稿など、さまざまな動画が公開されています。

もっとかわいい姿をみたい、子猫の成長がみたいという方は、ぜひYouTubeを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：「【子猫のミルボラ】ねこであ ★nekodea」さま

執筆：こたろ。

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。