ホンダ「N-BOX」が2025年度上半期“いちばん売れた車”に
本田技研工業株式会社は、軽自動車「N-BOX」が2025年度上半期（4～9月）の国内新車販売台数で97,958台を記録し、登録車を含む全車種中で第1位を獲得したと発表した。
2023年に発売された3代目モデルは、軽乗用車最大級の室内空間や「Honda SENSING」標準装備、優れた走行性能などが高く評価されている。N-BOXはこれで10年連続軽四輪販売台数第1位、4年連続総合1位の座を維持した。
Hondaの軽自動車「N-BOX（エヌボックス）」の2025年度上半期（4～9月）における販売台数が97,958台※1となり､登録車を含む新車販売台数において第1位※2を獲得しました。
2023年10月に発売された３代目となるN-BOXは、軽乗用車最大級※3の室内空間や存在感のあるデザインに加え、全タイプに標準装備とした先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」※4や、力強さと優れた燃費性能を両立するパワートレーン、高い操縦安定性や乗り心地の良さがもたらす上質な走りなどが評価され、幅広い層のお客様にご愛用いただいています。
2025年4月の一部改良では、N-BOX CUSTOMコーディネートスタイルに高級感を感じられるダーククロームメッキのLEDフォグライトとフォグライトガーニッシュを標準装備するとともに、N-BOX CUSTOMターボにクロームメッキのフォグライトガーニッシュとLEDフォグライトをメーカーオプション設定することで、特別感を際立たせ、N-BOXシリーズの選択の幅を広げています。
HondaはこれからもN-BOXで日本中のお客様の豊かな暮らしに貢献していきます。
※1 一般社団法人 全国軽自動車協会連合会（全軽自協）調べ
※2 一般社団法人 日本自動車販売協会連合会（自販連）および全軽自協調べ
※3 2025年10月時点。室内三寸法（室内長、室内幅、室内高）に基づく。Honda調べ
※4 Honda SENSINGは、ドライバーの運転支援機能のため、各機能の能力（認識能力・制御能力）には限界があります。各機能の能力を過信せず、つねに周囲の状況に気をつけ、安全運転をお願いします。詳細はホームページをご参照ください。
N-BOXシリーズ発売以来の歩み
N-BOXシリーズ年度販売台数推移（自販連および全軽自協調べ）軽四輪車順位 年度（24年4月～25年3月）10年連続第1位（2015年度～2024年度） 四輪総合順位 年度（24年4月～25年3月）4年連続第1位（2021年度～2024年度）
