本田技研工業株式会社は、軽自動車「N-BOX」が2025年度上半期（4～9月）の国内新車販売台数で97,958台を記録し、登録車を含む全車種中で第1位を獲得したと発表した。

2023年に発売された3代目モデルは、軽乗用車最大級の室内空間や「Honda SENSING」標準装備、優れた走行性能などが高く評価されている。N-BOXはこれで10年連続軽四輪販売台数第1位、4年連続総合1位の座を維持した。

Hondaの軽自動車「N-BOX（エヌボックス）」の2025年度上半期（4～9月）における販売台数が97,958台※1となり､登録車を含む新車販売台数において第1位※2を獲得しました。

2023年10月に発売された３代目となるN-BOXは、軽乗用車最大級※3の室内空間や存在感のあるデザインに加え、全タイプに標準装備とした先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」※4や、力強さと優れた燃費性能を両立するパワートレーン、高い操縦安定性や乗り心地の良さがもたらす上質な走りなどが評価され、幅広い層のお客様にご愛用いただいています。

2025年4月の一部改良では、N-BOX CUSTOMコーディネートスタイルに高級感を感じられるダーククロームメッキのLEDフォグライトとフォグライトガーニッシュを標準装備するとともに、N-BOX CUSTOMターボにクロームメッキのフォグライトガーニッシュとLEDフォグライトをメーカーオプション設定することで、特別感を際立たせ、N-BOXシリーズの選択の幅を広げています。

HondaはこれからもN-BOXで日本中のお客様の豊かな暮らしに貢献していきます。

※1 一般社団法人 全国軽自動車協会連合会（全軽自協）調べ

※2 一般社団法人 日本自動車販売協会連合会（自販連）および全軽自協調べ

※3 2025年10月時点。室内三寸法（室内長、室内幅、室内高）に基づく。Honda調べ

※4 Honda SENSINGは、ドライバーの運転支援機能のため、各機能の能力（認識能力・制御能力）には限界があります。各機能の能力を過信せず、つねに周囲の状況に気をつけ、安全運転をお願いします。詳細はホームページをご参照ください。

https://www.honda.co.jp/hondasensing/

N-BOXシリーズ発売以来の歩み

2011年 12月 N-BOX発売 2012年 7月 N-BOX +発売 2014年 3月 累計販売台数 50万台達成 2014年 12月 N-BOX SLASH発売 2016年 12月 累計販売台数 100万台達成 2017年 9月 2代目N-BOX発売 2019年 2月 累計販売台数 150万台達成 2021年 5月 累計販売台数 200万台達成 2023年 10月 3代目N-BOX発売 2023年 12月 累計販売台数 250万台達成 2024年 9月 N-BOX JOY発売

N-BOXシリーズ年度販売台数推移（自販連および全軽自協調べ）

販売台数 軽四輪車順位 四輪総合順位 2011年度 47,329台 10位 24位 2012年度 236,287台 1位 3位 2013年度 225,900台 1位 3位 2014年度 188,922台 2位 3位 2015年度 172,614台 1位 2位 2016年度 192,368台 1位 2位 2017年度 223,449台 1位 1位 2018年度 239,706台 1位 1位 2019年度 247,707台 1位 1位 2020年度 197,900台 1位 2位 2021年度 191,534台 1位 1位 2022年度 204,734台 1位 1位 2023年度 218,478台 1位 1位 2024年度 210,768台 1位 1位 2025年（4-9月） 97,958台 1位 1位 累計 2,895,654台

軽四輪車順位 年度（24年4月～25年3月）10年連続第1位（2015年度～2024年度） 四輪総合順位 年度（24年4月～25年3月）4年連続第1位（2021年度～2024年度）

