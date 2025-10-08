¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬Î¥º§¿½ÀÁ¸å½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¾ì¡¡¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ×¥¡¼¥¹¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¤È¤ÎÎ¥º§¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬¡¢Î¥º§¿½ÀÁ¤«¤é¤ï¤º¤«4Æü¸å¡¢ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿amFAR¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§19Ç¯¡ª¡¡¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¢É×¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥·¥§¥¢
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¥Ë¥³¡¼¥ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿amFAR¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¡£¹õ¤¤¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÆÃ¼ìºîÀïÉôÂâ¡§¥é¥¤¥ª¥Í¥¹¡Ù¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥·¥§¥ê¥À¥ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¨¥¤¥º¸¦µæ¤ò»Ù±ç¤·¡¢HIVÌ¢±ä¤òËÉ¤°¡¢Æ±ºâÃÄ¤Î»ñ¶â½¸¤á¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥Ë¥³¡¼¥ë¤È¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¤Û¤«¡£¡Ø¥Ç¥¹¥Ñ¥ì¡¼¥È¤ÊºÊ¤¿¤Á¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä²Î¼ê¤Î¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥í¥¹¡¢¤½¤·¤ÆNBA¥À¥é¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¥À¡¼¥¯¡¦¥Î¥ô¥£¥Ä¥¡¼Áª¼ê¤é¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2006Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¥¡¼¥¹¤È¥Ë¥³¡¼¥ë¤ÎÇË¶É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î29Æü¤Î¤³¤È¡£¡ÖÊÌ¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢´Ø·¸¤ò½¤Éü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¥Ë¥³¡¼¥ë¤À¤¬¡¢ÊóÆ»¤¬½Ð¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¡¢Íâ30Æü¤Ë¡¢¼«¤é¡ÖÏÂ²ò¤·¤¬¤¿¤¤ÉÔÏÂ¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤ÇÎ¥º§¤ò¿½ÀÁ¡£17ºÐ¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥í¡¼¥º¡¢14ºÐ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¡¦¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¤Î¼ç¤Ê¿Æ¸¢¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥Ë¥³¡¼¥ë¤È¿Æ¤·¤¤¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢¡ÖÈà½÷¤ÏÊÌµï¤¬¤¤¤º¤ì¸ø¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¶²¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÍî¤ÁÃå¤¡¢Æ»Íý¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£¤Ï¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀè¤È¡¢Ì¼¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
