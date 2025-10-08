テーマは「働く」！ソニー・クリエイティブプロダクツ『きかんしゃトーマス』原作出版80周年記念「OVERWORK SERIES」

ソニー・クリエイティブプロダクツは、原作出版80周年を記念した日本オリジナルアートシリーズ「OVERWORK SERIES」を発表しました。

「働く」をテーマに、一生懸命に頑張る「トーマス」たちの人間らしくユニークな表情やシチュエーションを集めたアートシリーズで、2025年10月7日(火)より第1弾としてLINEスタンプが発売されます。

シリーズ名：OVERWORK SERIES

発表日：2025年10月7日(火)

「働く」をテーマに、失敗やトラブルに見舞われながらも一生懸命に頑張る「トーマス」たちの人間らしくユニークな表情やシチュエーションを集めた、思わずクスっと笑えるアートシリーズです。

頑張る人々の忙しい毎日に寄り添い、前向きな気持ちをそっと届けます。

アートについて

「OVERWORK SERIES」というタイトルは、「パーシー」が「オーバーワークだ〜！」と叫ぶセリフからインスピレーションを得ています。

「トーマスとさかなつり」や「あかはなのジェームス」といった人気エピソードをもとに、ゆるくて可愛いタッチで描き起こされたアートが特徴です。

シリーズ1の12話「トーマスとさかなつり」

川の水を入れたタンクに魚が詰まってしまい、苦悶に耐えながら頑張る「トーマス」のシーンです。

シリーズ5の112話「パーシーとひつじ」

猛暑の中働き続け、心身共に疲れ果ててしまった「パーシー」の表情が見どころです。

シリーズ3の69話「あかはなのジェームス」

ミツバチに鼻を刺されてしまった「ジェームス」が、トラブルを解決して「働き蜂」と呼ばれるようになるエピソードが描かれています。

シリーズ1の3話「でてこいヘンリー」

雨に濡れるのが嫌でトンネルに閉じこもってしまった「ヘンリー」の、複雑な表情を浮かべるシーンです。

OVERWORK SERIES LINEスタンプ

販売開始：2025年10月7日(火)

「OVERWORK SERIES」のアートで作られた「きかんしゃトーマス おしごとスタンプ」が登場。

「ご自愛ください」「折り返しください」など、仕事やプライベートでも使えるスタンプが40種類ラインナップされています。

仕事の苦しさも楽しさも感じながら前向きに進む「トーマス」たちの姿は、働くわたしたちの背中をそっと押してくれます。

どこか人間らしくてユニークな表情がかわいい、新しいアートシリーズの今後の展開に注目です。

ソニー・クリエイティブプロダクツが発表した『きかんしゃトーマス』の「OVERWORK SERIES」の紹介でした。

