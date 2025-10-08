香りが爽やかで苦みが少ない！かつ吉 季節限定「鳥羽安楽島産かきフライ」

創業六十余年のとんかつ専門店「かつ吉」にて、季節限定メニュー「鳥羽安楽島産かきフライ」が2025年10月8日(水)より販売開始されます。

毎朝豊洲市場から届く新鮮な三重県鳥羽安楽島産の生牡蠣を使用した、約60年間愛され続ける冬の名物です。

かつ吉 季節限定「鳥羽安楽島産かきフライ」

価格(税込)：

・単品(1個) 600円

・定食(3個) 2,400円

・定食(4個) 3,000円

※定食にはご飯、赤出汁、お漬物、キャベツの千切りサラダが付きます。

販売期間：2025年10月8日(水)〜2026年4月末頃(予定)

販売店舗：かつ吉 新丸ビル店、日比谷国際ビル店、日本橋高島屋S.C.店

かつ吉の冬の名物として、開業以来約60年にわたりお客様に愛されているロングセラー商品「鳥羽安楽島産かきフライ」が今年も登場。

伊勢湾の豊かな海で育った三重県鳥羽安楽島(あらしま)産の生牡蠣は、香りが爽やかで苦みが少なく、フライにすると旨味がぎゅっと口の中に広がります。

毎朝豊洲市場を経由して店舗に届く新鮮な生牡蠣を、最高級生パン粉に包んでさっくりと揚げた、この時期だけの特別な味わいです。

数粒をまとめた大きなジューシーなかきフライ

かつ吉の「かきフライ」は、数粒の牡蠣を一つにまとめ、大きな一つのフライにしているのが特長です。

この伝統製法により、衣はかりっと香ばしく、中の牡蠣は旨味を逃さずジューシーに仕上がります。

おすすめの食べ方

味わい方は様々です。

マスタードを付けたとんかつソースや、たっぷりのタルタルソースはもちろん、レモンを絞って「海塩」で味わうと、より牡蠣本来の風味と旨みを楽しめます。

毎朝届く新鮮な生牡蠣を贅沢に使用した、この時期にしか味わえない特別な逸品。

約60年間愛され続ける伝統の製法で仕上げた、牡蠣の旨味がぎゅっと詰まったジューシーなかきフライを、ぜひお店で味わってみてください。

かつ吉の季節限定メニュー「鳥羽安楽島産かきフライ」の紹介でした。

