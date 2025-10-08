男性陣からマネーだと疑われた26歳の美人タレントが4日目で自ら去ることを決断。「みんなの恋の方が応援したくなっちゃった」と綺麗に身を引いた。

【映像】脱落する瞬間…26歳美人タレントが号泣

ABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

『フライングセレモニー』が行われることになり、最終日を待たず8人の内1人が告白をすることに。しかし希望者の手は上がらず、昨夜のラブライン投票で0票だったメンバー5人が話し合いをして、その中から1人を決めることになった。

話し合いが難航する中で「私も本気で恋したいなって思って来たけど、頑張ってるうちに、みんなの恋の方が応援したくなっちゃった自分がいるかな」と手を挙げたのはまさかのあやな（26歳／タレント）。前日、ためくに（37歳／起業家）から「明らかにみんなに気持ちいい言葉を言って『え、そんな風になるわけなくない？』みたいな感じに男全員がなってる」と指摘され、ラブライン投票でも男性陣から総スカンを喰らったことで涙を流し「それだったらみんなを応援して背中押して『頑張れ、またね』って言った方がいいかなって思ってます」と、告白はせず辞退という形で去る決断をした。

そんなあやなの姿に、スタジオのMC陣は「かっこいいな」とコメント。自ら去ることを決めたあやなは他のメンバーたちとは会えず、帰宅することになった。