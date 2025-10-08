2026年サッカーW杯、2027年ラグビーW杯に向け、森保一監督とエディー・ジョーンズヘッドコーチのスペシャル対談が実現。日本代表の指揮官が『エース・キャプテンの条件』について語りました。

■サッカー日本代表のエース・三笘薫

森保「（エースの条件は）自分が一番だと思っている、かつ、仲間のためにチームのために日本のために戦うというメンタリティを持ってくれている選手。今の日本代表にはそんな選手がいっぱいいます」

エディー「サッカー日本代表のエースについて聞きたいです」

森保「三笘薫ですかね。個の力で局面を打開でき、ゴールもできればアシストもできる。一人で相手の守備網を打ち破っていける三笘選手は、またチームとも連携連動して戦えています。世界の最高峰プレミアリーグでプレーし、結果も出している三笘選手は、自分の武器を持って世界で輝いているかなと思います」

■サッカー日本代表のキャプテン・遠藤航



森保「プレーで代表のレベルを示してくれ、そこからチームをまとめるために発信をしてくれる選手をキャプテンにしたいと思っております」

エディー「私はイギリスに7年間住んでいたので、リバプールの試合を観るのが大好きです。今のキャプテン遠藤はリバプールでプレーしていますが、彼にはどんな特別な資質がありますか」

森保「遠藤は世界トップ基準の中で自分の強みを発揮して、プレーをもってみんなを引っ張ることができます。そして、ポジション的にもピッチ上で選手が思い切ってプレーできるように最大限のサポートをしてくれるキャプテンかなと思っています。ピッチ外のところでみんなをグイグイ引っ張る感じではないですが、周りの状況を見ていて、適材適所でチーム・個々に対して最適なコメントをしてくれます。世界を知っているキャプテンが日本を引っ張ってくれているので監督としてはすごく心強いですし、日本ももっと上に行けるということを全員で共有しながら活動できています」

エディー「彼はとても印象的な選手です」

■世界に勝っていくために

森保「世界に絶対的に勝っていくには、もっとフィジカルを強くして、もっとハイスピード、ハイインテンシティの中で日本人の持つ技術を発揮していくということを世界基準でやった上で、日本人が持っている連係連動に一丸となって戦うというところを発揮すれば、世界に勝っていけるかなと思っています」

8か月後のサッカーワールドカップへ。10月10日(金)サッカー日本代表は、南米の強豪・パラグアイとの一戦を迎えます。

三笘＆遠藤が不在の中、エース・キャプテン候補に誰が名乗りをあげるのかにも注目です。