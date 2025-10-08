5日に行われたセリエA第6節ユヴェントスVSミランの一戦はスコアレスドローに終わった。両チームともチャンスは作れていたが、物足りないのがセンターフォワードの部分だ。



ユヴェントスは今夏にリールを離れたカナダ代表FWジョナサン・デイビッド、さらにライプツィヒからFWロイス・オペンダを獲得。それに加えて開幕からFWドゥシャン・ヴラホビッチが予想以上のアピールを見せたこともあり、現在はこの3人がセンターフォワードの選択肢となっている。





しかし、まだ指揮官イゴール・トゥドールは明確な1番手を決めかねているようだ。ここまでは前線の組み合わせを試合ごとに変えていて、今回のミラン戦ではデイビッドが先発。だが、デイビッドはユヴェントス加入から1ゴール1アシストを決めただけだ。リールでは昨季もリーグ戦16ゴール5アシストを記録するなど高い得点力をアピールしてきたが、まだユヴェントスのシステムでは力を発揮できていない。それはオペンダも同じで、オペンダはまだユヴェントス移籍後ゴールがない。ヴラホビッチはリーグ戦で2ゴール、チャンピオンズリーグでも2ゴールと見事なスタートを切ったが、まだ1番手確約とはなっていないか。またヴラホビッチは月給100万ユーロとサラリーが高額で、伊『Gazzetta dello Sport』はまだそれに見合うパフォーマンスとは認めていない。トゥドールの下で守備面は安定してきたが、やはり勝ち切るには頼れるエースが必要だ。ヴラホビッチ、デイビッド、オペンダの誰がエースとなるのか。答え探しはもう少し続きそうだ。