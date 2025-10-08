昨季プレミアリーグで12ゴール6アシストを記録して一気に評価を上げ、再びのオランダ代表入りを勝ち取ったボーンマスFWジャスティン・クライファート。



今季はややスロースタートだったが、3日に行われたプレミアリーグ第7節・フラム戦で初ゴールを記録。2026W杯へ昨季の勢いを止めるわけにはいかない。



ジャスティンといえば、父はバルセロナなどで活躍した元オランダ代表のレジェンドFWパトリック・クライファートであることが有名だ。ジャスティンのデビュー時より親子関係に注目が集まってきたが、ジャスティンに兄弟がいることはご存知だろうか。





What a way to score your first goal of the season



All the angles of Justin Kluivert’s wonder strike in @afcbournemouth's win over Fulhampic.twitter.com/E7QkULTr0R — Premier League (@premierleague) October 3, 2025

Le coup de casque de Ruben Kluivert, sur un nouveau service d'Adam Karabec, pour faire le break#OLFCS pic.twitter.com/q62x4EAA2R — Olympique Lyonnais (@OL) October 2, 2025

One of the best goals on MD2 from Shane Kluivert#UYL pic.twitter.com/vCYFuZk9q0 — UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) October 3, 2025

28歳でオランダのアマチュアクラブであるゼーブルギアに所属する傍ら、DJとしても活動している長男のクインシー、ボーンマスのジャスティン、その下には24歳のルーベン、19歳のシェーンがいる。ジャスティンがゴールを記録した先週、他のクライファート兄弟も結果を残していたのだ。まず最初は末っ子である2007年生まれの18歳FWシェーン・クライファートだ。現在はバルセロナのU-19カテゴリーに在籍していて、先週水曜日に行われたパリ・サンジェルマンとのUEFAユースリーグ第2節で華麗なカットインから得点を記録。兄ジャスティンと同じく2列目、主に左ウイングでのプレイを得意としていて、U-19オランダ代表メンバーでもある。その翌日には、フランスのリヨンでプレイする24歳のDFルーベン・クライファートがヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第2節のザルツブルク戦で得点を記録。兄弟と違って守備的な選手で、187cmのサイズを誇るセンターバックだ。オランダのユトレヒトのアカデミーを経て、今夏にリヨン入り。ELでは右サイドバックとして出番を得ていて、ELの舞台でどこまで評価を上げられるだろうか。ボーンマス所属のジャスティン、リヨンのルーベン、バルセロナで技を磨くシェーンは今後オランダ代表で共闘なんて時が来るかもしれない。先週は兄弟が揃って結果を残すことになり、クライファート一家にとって特別な1週間になったことだろう。・ジャスティン・ルーベン・シェーン