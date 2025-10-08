今夏にFWジョアン・ペドロ、リアム・デラップとセンターフォワードに即戦力2名を加えたチェルシーだったが、デラップが早々に負傷離脱。同時にFWニコラス・ジャクソンがバイエルンへ移籍していたこともあり、チェルシーの前線は緊急事態を迎えた。



その影響を受けたのが、サンダーランドへのレンタル移籍が決まっていた19歳のFWマルク・ギウだ。



昨夏にバルセロナからチェルシーに加わったギウは将来性豊かなストライカーと期待されていたが、昨季もチェルシーでは出番を十分に確保できなかった。成長のためにはプレイタイム確保が不可欠で、今夏のサンダーランドへのレンタル移籍は1つの良いきっかけになるかと思われた。





True teamwork in the build-up to Estevao's winnerpic.twitter.com/pJjJnmi4WZ — Premier League (@premierleague) October 6, 2025

しかしデラップの負傷が起きたことから、チェルシーは早々にギウのレンタルバックを決断。ギウは再びチェルシーのバックアッパーFWの立ち位置となった。今季もここまで出番は限られていて、プレミアリーグでは29分間しかプレイしていない。ペドロが絶対的な1番手FWである以上、ギウがスタメンに入れるのは国内カップ戦などに限られるだろう。スペイン『SPORT』はギウの成長に繋がるシーズンになるのかと不安視しており、成長のためにもプレイタイムが欲しい。今は地道にチャンスを待つしかなさそうだが、指揮官エンツォ・マレスカの信頼を勝ち取れるか。