「友だちが少ない＝不幸でさみしい人」と思われがちだが、「社交的でコミュ力も高いけど、休日はいつも1人ぼっち」という人が意外と多いのだという。彼らは、人間関係をどのように捉えているのだろうか。元陸上自衛官のエッセイストが、友だちが少なくても幸せに生きる人のマインドを解説する。※本稿は、ぱやぱやくん『「誰かの気持ち」を考えすぎない』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。

1人でも休日を

楽しめる人の特徴

友だちが少ない人は、社交性がないというよりも、さみしいという感情をあまり感じず、人間関係のトラブルをかなり嫌がる傾向にあります。

自分らしく生きると、交流する友人が自然と少なくなり、休日はソロ活になります。

さみしいと感じることが少なく、ソロ活の難易度が高いと言われる「1人焼肉」や「1人ディズニーランド」でさえ余裕です。

さらには、1人の方が自分のペースで活動できると肯定的に捉えています。

友だちが少ない人は、好きな人とだけ付き合いたいと考えており、「これだ！」と思う人とは親密に交流します。

ただ、どうでもいい話には耐えられないため、飲み会などにはあまり行きません。

だから、友人は少なくても問題ないと思っています。

友だちが少ない人は

「友人」という概念が希薄

友だちが少ない人は、「会うのが楽しみ！」とワクワクする人としか会おうとしません。

いままで仲が良くても、「なんかイヤだな」と思うと疎遠になっていきます。

人と話すことが苦手というよりも、意味のないなれ合いが苦手です。特に、なれ合って自分の立場を確認し、誰かをバカにして安心するというコミュニティにいるなら、1人でいるほうがマシと考えています。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）