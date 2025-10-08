山登りで遭難が相次ぐのはなぜか…付きまとう「自己責任論」と、人を登山に駆り立てる「刺激と満足」の正体

「境界線」を身に晒す快楽

登山で遭難する人々が後を絶ちません。

最近、SNS上では、「登山に行った夫と連絡が取れない」という妻の投稿が話題になりました（現在、関連投稿は削除）。その後、夫の遺体が発見されたという続報があり、お悔やみの言葉を伝えるリプライが多数寄せられた一方で、妻が妊娠中だったという状況から、ケガなどの危険がある登山に行ったこと自体を問題視する意見も少なくありませんでした。

投稿の真偽は明らかになっていませんが、登山には一定のリスクがあるのは事実ですし、遭難した当人も最悪の事態までは想定していなかったかもしれません。

警察庁の調べによると、今年7月と8月に全国の山で遭難した人は、前年比181人増の 917人になり、過去最高となりました。

917人の 遭難者のうち、60歳代が199人（21.7％）と最多で、以下、50歳代が190人（20.7％）、70歳代が166人（18.1％）などとなっています。態様別にみると、「転倒」が216人（23.6％）と最も多く、次いで「道迷い」が171人（18.6％)､「病気」が142人（15.5％）となっています。

なぜ遭難が相次ぐのでしょうか。登山ブームに乗っかって、経験の浅い人々による無謀な登山が増えているのがその一因です。

独立行政法人日本スポーツ振興センター国立登山研修所は、「『転倒・転滑落』『病気・疲労』の増加傾向を止めるためには、自身の体力・技術・精神の限界を越えないような身の丈に合った山を選ぶなど、無理のない登山計画の作成と実行が必要」と警鐘を鳴らしているほどです（警察庁提供山岳遭難データ（2021〜2023年）の分析結果／令和7年9月18日）。

周囲の人々や関係機関などに多大な負担を強いることから、ニュースで登山者の遭難が報道される度に、先のSNSのようにネット上では批判の的になることが多く、「自己責任論」で片付けられることも珍しくありません。要は、「自らの意思で危険な場所に行ったのだから本人にその責任がある」という考え方です。

実のところ、歴史的な経緯を踏まえると、ここには登山についての辛辣な批評が含まれています。

そこで重要になるのは、そもそもの社会的な背景、心理的な傾向といったより本質的な動機のほうなのです。

登山はもともと実践を伴う近代の思想であり、自ら課題を設定して能動的に取り組むことで主体性が発揮できることや、日常の退屈と不安を解消する「境界線」（edge）に身をさらすことによる快楽が大きな魅力になっているからです。このような現代人のニーズに応えている面にもっと注意を払う必要があるでしょう。

宗教登山と近代登山の違い

「登山は思想」と言うと、「どこが思想なのか」「こじつけでは」と思うかもしれません。しかし、近代以前、山を征服するとか、自然の美を味わうといったことを目的とした登山は存在しませんでした。

近代登山という言葉が象徴しているように、この思想は18世紀後半にヨーロッパで産声を上げ、日本には明治以降に輸入されました。それまで人々は狩猟などの生活目的、修験道などの宗教目的で山に入っていたのです。

登山史研究家の布川欣一は、「日本では明治期に至るまで、山登りは、信仰登拝、狩猟や山仕事などの生業、あるいは山林巡視や測量など職務の営為だった」と述べ、近代登山とは、信仰のためでも生業や職務のためでもなく、遊びあるいはスポーツとして山に登り、それを楽しみ、価値を見いだす活動をいう」と定義しています（『明解日本登山史』ヤマケイ新書）。

『日本登山史 新稿』（白水社）で、登山家の山崎安治は、江戸時代中期から普及してきた宗教登山が明治以降その影が薄くなったのと対照的に、外国人による富士山をはじめとする各地の山岳登山が活発化し以降、少しずつ近代登山の思想が日本に浸透していったと記しています。

例えば、「新しいアルプス的な登山が、新しいアルピニズムという言葉とともに大正の中ごろから学生を中心とする登山者たちによって、しだいに波紋を広げていった」（同上）とし、明治後期に地理学者の志賀重昂が著した『日本風景論』がベストセラーとなるなど、「肉体と精神の試練」による「感動と健康」の獲得が称揚されていった点にも触れています。

わたしたちは、この登山の再発見という近代の遺産を受け継いでいるのであって、「山を登ることは思想の実践」以外の何物でもありません。おそらく、二言目には自己責任論が上がる傾向があるのは、このような思想性をなんとなく感じ取っているからではないでしょうか。

しかも、この実践には、後述するように「エッジワーク」という「自分自身のスキルを使ってリスクを管理し、対処することから得られる刺激と満足」があるのです。

ではこのエッジワークとはどのようなものなのでしょうか。続きは『「無謀な登山」が後を絶たないワケ…山登りで得られる「強い覚醒」、でも規制はできない難しさ』でみていきましょう。

「無謀な登山」が後を絶たないワケ…山登りで得られる「強い覚醒」、でも規制はできない難しさ