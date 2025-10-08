ÉðË¤È¡Ô¥Þ¥¤¥Í¥ë·³ÃÄ¡Õ²¬ÅÄÈË¹¬¤ËÀ¸¤¸¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê°ø±ï¡×¤ÎÎ¢¤Ç¡ÄÁí¿ã¤È¡Ö¤¢¤ëÄ´¶µ»Õ¡×¤Ëµ¯¤¤¿¡ÖíÂíà¡×¤Î¸¶°ø
¸Î¡¦²¬ÅÄÈË¹¬»á¤¬Î¨¤¤¤¿¥¯¥é¥ÖË¡¿Í¡Ö¥é¥Õ¥£¥¢¥ó¥¿¡¼¥Õ¥Þ¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÇÏ¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤·¤¿¤Î¤Ï1987Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£´ñ¤·¤¯¤â¤³¤ÎÇ¯¡¢ÉðËµ³¼ê¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬Íâ1988Ç¯¡¢Æó¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ÇÏ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡¢°Õ³°¤Ê¡È°ø±ï¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£²¬ÅÄ»á¤ÎÉ¾ÅÁ¡ØÁêÇÏ´ã¤¬¸«¤¿Ì´¡¡²¬ÅÄÈË¹¬¤¬¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤Ë¿Ï¸þ¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¡Ù(²ÏÂ¼À¶ÌÀÃø)¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡¡
ÉðË¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¥é¥Õ¥£¥¢¥ó¤Î¡Ö½é½Å¾ÞÀ©ÇÆ¡×
¥é¥Õ¥£¥¢¥ó¤Î½êÂ°ÇÏ¤Ï£²¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë£±£¹£¸£¸Ç¯¤â³èÌö¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Õ¥ê¥Ã¥»¤¬£²·î¤Î¤¤µ¤é¤®¾Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö½é¤È¤Ê¤ë½Å¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¡£°È¾å¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ç¯ÌÜ¤ÎÉðË¤¬¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î£³ÃåÇÏ¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë£Çµ¤ò£³¾¡¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¡¼¥¯¤À¡£ÈË¹¬¤ò²ð¤·¤Æ¡¢Î¾ÇÏ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë°ø±ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¡£
¥ª¥«¥Î¥Ö¥ë¡¼»º¶ð¤Î¥Þ¥¤¥Í¥ì¡¼¥Ù¥ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¡Ê£Ç·¡Ë¤Ç¤Î£²Ãå¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¡¢ºù²Ö¾Þ¡Ê13Ãå¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê21Ãå¡Ë¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£»©·î¾Þ¤Ë¤â¥Þ¥¤¥Í¥ë¥í¥¸¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Õ¥ê¥Ã¥»¤¬½ÐÁö¤·¡¢·ë²Ì¤ÏÈ¼¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ê£¸Ãå¤ª¤è¤Ó¼º³Ê¡Ë¡¢£Çµ¤ÎÉñÂæ¤Ç¥Þ¥¤¥Í¥ë·³ÃÄ¤ÎÌ¾¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÈË¹¬¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Í¥ë¥°¥é¥¦¥Ù¥ó¤È¥Þ¥¤¥Í¥ë¥í¥¸¥Ã¥¯¡¢£²Æ¬¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±´üÂÔ¤·¤¿¥°¥é¥¦¥Ù¥ó¤Ï¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎËö¤Ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¥²¡¼¥È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±ÇÏ¤Ë¹üÀÞ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢87Ç¯10·î¤Î¿·ÇÏÀï¤¢¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë²¿¤È¤·¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤ÈË¹¬¤Ï¡¢Íâ½Õ¤Þ¤Ç¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤°¤µ¤Þ»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡££²¾¡ÌÜ¤òÁá¤á¤Ëµó¤²¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÇÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¡Ä¡ÄµÕ»»¤¹¤ì¤Ð£³·îÃæ¤Ë¤ÏÉüµ¢¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ËÒ¾ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥°¥é¥¦¥Ù¥ó¤Ë¡¢Àîºê¶¥ÇÏ¤Î²ÏÄÅ¡ÊÀ¯ÌÀ¡Ë¤¬¹ÓÎÅ¼£¤ò»Ü¤·¤¿¡£
ºû¿Ë¤òÂÇ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢°ÅËë¤òÄ¥¤Ã¤¿ÇÏË¼Æâ¤ËÇÏ¤ò·Ò¤¤¤Ç¹üÀÞÉôÊ¬¤òÎä¤ä¤·Â³¤±¤¿¡£»ô¤¤ÍÕ¤ò¶ËÃ¼¤Ë¸º¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ÎÃÇ¿©¤ÈÆ±¤¸¤¯¼«Á³¼£ÌþÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤À¡£ÂÎ½Å¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤ÇµÓ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÁÀ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¹üÀÞ¤«¤é£µ¥õ·î¸å¤Î88Ç¯£³·î¡¢ÈË¹¬¤ÎÌÜÏÀ¸«¤É¤ª¤êÀïÀþ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥°¥é¥¦¥Ù¥ó¤Ï¡¢£´·î¤Î£´£°£°Ëü²¼¡Ê¸½¡¦£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î£Î£È£ËÇÕ¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
ÀïÀÓ¤Ï£´Àï£²¾¡¤Ê¤¬¤é¡¢Áö¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥À¡¼¥È¤À¡£¼Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤±¤Ë¡¢16Æ¬Î©¤Æ¤Î10ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¤·¤«É¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥°¥é¥¦¥Ù¥ó¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÃ¡¤¹ç¤¤¤ò±é¤¸¤¿Áê¼ê¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤ë¥á¥¸¥í¥¢¥ë¥À¥ó¤À¡£Â©µÍ¤Þ¤ë¹¶ËÉ¤ÎËö¡¢¥¢¥¿¥Þº¹¡¢ÀèÃå¤·¤¿¡£ÈË¹¬¤È²ÏÄÅ¤Î¼¹Ç°¤Ï¡¢Âç´ï¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥¦¥Ù¥ó¤ÎÁÇ¼Á¤ò¸«»ö¤Ë³«²Ö¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Í¦Ìö¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ø¡£
¤À¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥Ù¥ó¤ÏÄ¹¤¯¥½¥¨¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡££Î£È£ËÇÕ¤Ç¤Î·ãÀï¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ËÉÔ°Â¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Î´ÇÈÄÇÏ¤À¤±¤Ë¡¢ÈË¹¬¤Ï¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤â½ÐÁö¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚË¾¤·¤¿¤¬¡¢´ÉÍýÄ´¶µ»Õ¤Î·ªÅÄ¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£
¡ÖÀè¤Î¤¢¤ëÇÏ¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤ÏµÙ¤Þ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿µµÎö
°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥°¥é¥¦¥Ù¥ó¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë½ÐÁö¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÈË¹¬¤È·ªÅÄ¤Ï¤³¤Î¤È¤¤Î°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ä¤¬¤ÆêÖ¤òÊ¬¤«¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
£±£¹£¸£¸¡Ê¾¼ÏÂ63¡ËÇ¯£µ·î29Æü¤ÎÂè55²óÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢²÷À²¡¢ÎÉÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÈË¹¬¤ÏÁ°Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¥³¥¹¥â¥À¥Ó¥ó¥Á¤ò½ÐÁö¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥ê¡¼¥Ê¥¤¥¹¤Î12Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£Ç¯¤³¤½¡¢¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥°¥é¥¦¥Ù¥ó¤ÏÈ¯ÁöÁ°¤Ë¥²¡¼¥È¤ò¤¯¤°¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¤¤¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÃæÃÄ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢£³¡Á£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Ç¤â£¸ÈÖ¼ê¤¢¤¿¤ê¤òÀª¤¤¤è¤¯¿Ê¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤ì¹þ¤ß¤¬¶Á¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢20Ãå¤ËÂçÇÔ¤·¤¿¡Ê£µÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£¥Þ¥¤¥Í¥ë¥í¥¸¥Ã¥¯¤â11Ãå¡Ê14ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥À¡¼¥Ó¡¼¥¦¥¤¥Ê¡¼¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¥µ¥¯¥é¥Á¥è¥Î¥ª¡¼¤À¡£Âè£²¾Ï¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿ÈË¿£ÌÆÇÏ¡¦¥¹¥ï¥ó¥º¥¦¥Ã¥É¥°¥í¡¼¥ô¤ÎÂ¹¤ËÅö¤¿¤ë¡£
ÈË¹¬¤ÏÌµÏÀÍîÃÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¤Þ¤¿ÍâÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¥À¡¼¥Ó¡¼ÍâÆü¤Î·è°Õ¤ò²ñÊó»ï¤Ë¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÉáÃÊ¤Ê¤éÇÏ¤¿¤Á¤Ï±¹¼Ë¤Ëµ¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤â³§°ú¤¤¢¤²¤Æ¡¢ËÒ¾ì¤ËÀÅ¤±¤µ¤¬Ìá¤ëÍ¼¹ï¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·¹¤¯À¾Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¡¢£²ºÐÇÏ¤ÎÄÉ¤¤±¿Æ°¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤µ¤é¤ËÇ°Æþ¤ê¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿Ä´¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢»ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬¡¢À¾Æü¤Î¤Ê¤«¤ÇÏÓÁÈ¤ß¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö¤âËº¤ì¤ÆÇÏ¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡½¡½¤³¤Î£±Ç¯¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤³¤½¤Î¶¯¤¤¡Ö¿®Ç°¡×¤ÏÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¡¢²¿¤È¤â¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¸½¤·Æñ¤¤´¶¾ð¤ò¡¢»ä¤Ï¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¡¢ºÆÇ³¤µ¤»¤ë¡½¡½¥À¡¼¥Ó¡¼ÍâÆü¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¥Ã¥É¤ÎÇ®µ¤¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¤½¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Ó¡Ê¡Ø¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡¦¥é¥Õ¥£¥¢¥ó¡Ù£µ¹æ¡Ë
¡Ö¿®Ç°¡×¤¬¥«¥®³ç¸Ì¤Ç¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Í¥ë¡Ö¥°¥é¥¦¥Ù¥ó¡×¤ÎË®Ìõ¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤á¤À¡£
¤³¤Î¥°¥é¥¦¥Ù¥ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥é¥Õ¥£¥¢¥óÂè£±´üÀ¸¤Î15Æ¬¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë14Æ¬¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢11Æ¬¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¤µ¤é¤®¾Þ¤È£Î£È£ËÇÕ¡¢½Å¾Þ¤ò£²¾¡¤·¤¿¡£
