杉田かおる、畑で育てたハーブ使った朝ごはんが「素敵」と反響 茅ヶ崎に移住→農業に励む
神奈川・茅ヶ崎に移住し、農業に精を出している俳優・杉田かおる（60）が、8 日までに自身のインスタグラムを更新。畑で育てたハーブを使った朝ごはんを披露した。
【写真】「素朴な自然食の朝ごはん最高」畑で育てたハーブ使った杉田かおるの朝ごはん
9月22日の投稿で「7月に苗を植えたローゼル こんなに立派に育ちました わーい」と喜びをつづり、自然農で育てたハーブを披露していた杉田。
この日は「一緒に畑をやっている友人が手作りした ローゼルの花の塩漬けとハナイグチきのこ」と、育てたローゼルを使った料理が並ぶ食卓の写真を投稿。「感動的に美味しい 幸せな朝ごはん」と、大地の恵みに感謝した。
コメント欄には「素敵」「素朴な自然食の朝ごはん最高」「知らない食材のお料理に興味津々」などの声が寄せられている。
