ダースの冬限定♡「半熟ダーステリーヌショコラ」「白い半熟ダースフロマージュ」が登場

森永製菓の人気ブランド「ダース」から、この冬限定の“半熟ダース”シリーズが登場します。チョコ好きにはたまらない「半熟ダーステリーヌショコラ」と、ホワイトチョコとチーズが香る「白い半熟ダースフロマージュ」。どちらもとろけるような食感と、しっとりケーキのような満足感が魅力です。寒い季節のティータイムや、仕事・勉強の合間のご褒美スイーツにぴったりの新作です♡

ダースの冬限定「半熟」シリーズが登場

「ダース」ブランドから毎年人気の“半熟ダース”シリーズが、今年も冬限定で発売されます。

2025年10月14日（火）より全国で販売される「半熟ダーステリーヌショコラ」と「白い半熟ダースフロマージュ」は、どちらも半熟仕立てのしっとりとした食感が特徴。

濃厚なのに軽やかな口どけで、ひと口ごとに幸せが広がります。パッケージも上品で、冬のギフトや自分へのご褒美にもぴったりです♪

とろける2つの味♡テリーヌ＆フロマージュ

半熟ダーステリーヌショコラ



なめらかな半熟仕立てのチョコレートに、しっとりケーキを重ねて焼き上げたテリーヌショコラ風の贅沢な一品。チョコレート感がよりアップし、濃厚な味わいと口どけが楽しめます。

白い半熟ダースフロマージュ



ホワイトチョコの上にホワイトケーキをのせ、チーズの香るフロマージュ風に仕立てた新作。やさしい甘さと香ばしいチーズの風味が広がる、冬にぴったりの味わいです。

内容量：各5本

発売日：2025年10月14日（火）～2026年3月（予定）

販売地域：全国／全ルート

冬のご褒美スイーツで心もとろけて♡

しっとり食感と濃厚な味わいで人気の「半熟ダース」シリーズは、冬だけの特別な味わい。

仕事や勉強の合間にほっと一息つきたいとき、自分を甘やかすご褒美スイーツとしてもおすすめです。

テリーヌショコラ派もフロマージュ派も、ぜひこの冬の新しい“半熟ダース”をお試しください。寒い季節に、心までとろけるひとときを♡