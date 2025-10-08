父親に明石家さんまさん、母親に大竹しのぶさんを持つタレントのIMALUさんが、10月10日午後1時放送の黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演します。両親が人気者だったゆえの苦労や思いのほか、現在の生活について語ります。



【写真】大物芸能人の両親はこの2人…！

3年前に奄美大島と東京の二拠点生活を始めたIMALUさん。パートナーの故郷ということと、海の近くに住みたいという若い頃からの夢を叶えました。



東京での仕事の時は実家に寝泊まりしていて、東京で暮らしていた頃より母 の大竹さんとの時間が増えたといいます。最初は心配していた大竹さんも島に溶け込み、楽しそうに暮らす娘を見て安心しているそうです。



両親が人気者だけに、生まれた時から注目度は100％でした。小学生の頃は写真週刊誌の報道が過激で、父の明石家さんまさんは運動会へは来ませんでした。また、テーマパークでは声で分かってしまうと、さんまさんはタオルを口に含み声を出さないようにしていました。



しかしこ、こまでしてもやっぱりファンにバレてみんなに囲まれ、IMALUさんは遠くから父の姿を見ていたという思い出は忘れられません―。