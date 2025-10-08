Åìµþ³«ºÅ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ÏÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¡©¡¡ÆüËÜÀª¤Î¶¯²½ÌÌ¤«¤é¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯
9·î13¡Á21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¡£Åìµþ¤Ç¤Ï34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¶¿Í¤¿¤Á¤ÎàÂç±¿Æ°²ñá¤Ï¡¢ÂçÇ®¶¸¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£4Ç¯Á°¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÏÌµ´ÑµÒ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¹ç·×61Ëü9288¿Í¤â¤ÎÂç´Ñ½°¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¤ÏºÇÂ¿¤Î5Ëü8723¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¡¼¥¹Á°¤Î¥Ý¡¼¥º¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤Û¤«
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ3ËÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢½÷»Ò5000m¤Î·è¾¡¸å¤Ë¡ÖÍ½Áª¤â´¿À¼¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¡£¼«Ê¬¤Î½¸Ãæ¤òÆÍ¤ÇË¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂçÀ¼±ç¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÀ¤³¦Âç²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤â¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂç´¿À¼¤ÎÃæ¤òº£¸åÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£
Âç²ñ¤ò¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤·¤¿TBS¤Ï¡¢Âç²ñÁ´ÆüÄø¤òÄÌ¤¸¤¿»ëÄ°¿Í¿ô¤¬7977Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñºÇ½ªÆü¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï19.1¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡¢½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï¸Ä¿Í21.6¡ó¡¢À¤ÂÓ31.7¡ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥µ¥Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤«¤éÌó3kmÎ¥¤ì¤¿Âå¡¹ÌÚ¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¡£
ÀìÍÑ¥Ð¥¹¤ÇÌó15Ê¬¤Î°ÜÆ°¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤òÏ³¤é¤¹Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤¬¡¢ÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤¬6m30¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£²ó¤ÏÂç²ñµÏ¿¤¬9¤Ä¡¢¥¨¥ê¥¢¥ì¥³¡¼¥É¤â9¤Ä¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£
°ìºòÇ¯¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Î¦¾å¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Ë¤Ç¤ÏÂç²ñµÏ¿¤¬7¤Ä¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µÏ¿¿å½à¤Ï¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
À¤³¦Î¦Ï¢¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥³¡¼²ñÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤¬Ìµ´ÑµÒ³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢Åìµþ¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎÌóÂ«¤ò¼é¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÇËþ°÷¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÀª¤Î³èÌö¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥á¥À¥ë2¤Ä¡¢¥á¥À¥ë¤ò´Þ¤á¤¿Æþ¾Þ¤Ï11¤È¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤ËÊÂ¤Öà²áµîºÇÂ¿¥¿¥¤á¤Î¹¥À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÎ¦Ï¢¤ÎÍ¿¹Íµ»Ò²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¥¢¥¹¥ê¡¼¥Èµ¤Ê¬¤¬È´¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢34Ç¯Á°¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼«Ê¬¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ËèÆü¤¬´¶Æ°¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1991Ç¯¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÏÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÃ«¸ý¹ÀÈþ¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç»³²¼º´ÃÎ»Ò¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢Æþ¾Þ¤Ï6¤Ä¡£¥È¥é¥Ã¥¯¡õ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÏÃË»Ò400m7°Ì¤Î¹âÌî¿Ê¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£»³ºê°ìÉ§¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¤âÆüËÜÀª¤ÎÀï¤¤¤ò¤³¤¦Áí³ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ëÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¼å¤¤ÆüËÜ¿Í¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÃ¦µÑ¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÊõ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°Å¾Àï¤ä³¤³°¤òµòÅÀ¤Ë¤·¡¢¥á¥À¥ë¤äÆþ¾Þ¤ÎºÆ¸½À¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÆüËÜÀª¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¡¢¶¥Êâ¤ÎÆ£°æºÚ¡¹»Ò¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤È¾¡ÌÚÈ»¿Í¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë2¤Ä¡£Æþ¾ÞÁª¼ê¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ò¤É¤¦¤È¤é¤¨¤ë¤«
¤¿¤À¡¢¿ô»ú¤Î¾å¤Ç¤Ï²áµîºÇ¹â¥¿¥¤¤Î³èÌö¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ï¤ä¤ä·ç¤±¤ë°õ¾Ý¤À¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÏÆ¼¤Î¤ß¤Ç¡¢ÃË»Ò35km¶¥Êâ¤Î¾¡ÌÚÈ»¿Í¡Ê¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¡Ë¤È½÷»Ò20km¶¥Êâ¤ÎÆ£°æºÚ¡¹»Ò¡Ê¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡£°ìÊý¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¼ïÌÜ¤Ç¤Îà¼è¤ê¤³¤Ü¤·á¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
ÃË»Ò35km¶¥Êâ¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÆÈÊâ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀîÌî¾¸×¡Ê°°²½À®¡Ë¡¢½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Î¦¾å¤È¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÀ©¤·¤¿ËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¡¢ÃË»Ò20km¶¥Êâ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¦»³À¾ÍøÏÂ¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤Ï¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æþ¾Þ¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¤ª²È·Ý¤À¤Ã¤¿4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¤Ï6°Ì¡£¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ÇÀ¤³¦¤È¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿
ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿ÃË»Ò100m¤ÈÆ±4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¤â¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£100m¤Ï3¿ÍÁ´°÷¤¬Í½Áª¤ÇÇÔÂà¡£4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¤Ï¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡¢±Ñ¹ñ¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¤¤¤¦¾å°Ì¸õÊä¤¬Í½Áª¤Ç¼«ÌÇ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º6°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç¹¥Áö¤·¤¿±ß·Èô±©¡ÊJAL¡Ë¤¬¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÂ¤ÎÂ®¤µ¤¬É¬Í×¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¤Î¹ª¤ß¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡Éé¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË»Ò100m¤ÏºÇÄã¤Ç¤â9ÉÃ80Âæ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È·è¾¡¿Ê½Ð¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
34Ç¯Á°¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÃ«¸ý¹ÀÈþ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢400m¤Ç¹âÌî¿Ê¤¬½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñ¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£ÆüËÜÀª¤ÎMVP¤È¸À¤¨¤ë·èÄêÅª¤Ê³èÌö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç»³ºê¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¤¬¡ÖºÇ½ªÅþÃ£ÅÀ¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶¯²½¤È¤·¤Æ¤Ïº£Ç¯¤¬1Ç¯ÌÜ¡£3Ç¯¸å¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹Á°¤Î¥Ý¡¼¥º¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢110m¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î´õË¾¤òÊú¤«¤»¤¿
Ãæ¤Ç¤â´üÂÔ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç5°Ì¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤é¹æµã¤·¤¿Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡Ë¤äÃË»Ò400m¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤Î6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡¢ÃË»Ò3000m¾ã³²¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁè¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥±¥Ë¥¢¿ÍÁª¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ8°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»°±ºÎ¶»Ê¡ÊSUBARU¡Ë¤À¤í¤¦¡£
3¿Í¤Ï2002Ç¯¤ÎÁáÀ¸¤Þ¤ì¡£¸½ºß23ºÐ¤Ç¡¢ËÌµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ò25ºÐ¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤ò26ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢ÃË»Ò100m¤Ç¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é7·î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç10ÉÃ00¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿À¶¿å¶õÄ·¡ÊÀ±ÎÇ¹â¡Ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤â¡£½éÆþ¾Þ¤·¤¿ÃË½÷º®¹ç4¡ß400m¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ÀïÎ¬¼¡Âè¤Ç¤Ï³Æ¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤Ç¤â¾å°ÌÆþ¾Þ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
ÆüËÜÎ¦¾å³¦¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿àÇ®á¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¡£¤Þ¤º¤ÏÍèÇ¯6·î¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼ò°æÀ¯¿Í¡¡¼Ì¿¿¡¿¥¢¥Õ¥í