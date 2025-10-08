カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、愛知県警は７日、いずれも中国籍の男（３３）と女（２２）を組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）容疑で逮捕した。

詐欺電話をかけたとして同容疑などで逮捕された日本人２９人を、現地で管理していたという。捜査関係者への取材でわかった。東南アジアを拠点とした特殊詐欺事件で、管理役が逮捕されるのは初めてとみられる。

捜査関係者によると、２人は５月、日本人２９人らと共謀し、カンボジア北西部ポイペトの詐欺拠点から愛知県内の男性会社員に警察官などを装って電話をかけ、現金５００万円をだまし取った疑い。逮捕された日本人の一部が、現地の管理役として２人の存在を挙げていたという。

事件は１月に詐欺拠点から帰国した男性の証言で発覚。県警の聞き取りに、「中国人８人くらいの下で日本人がかけ子をしていた」と説明していた。こうした情報を基に現地当局が日本人２９人を含む３０人以上を拘束。県警は８月、２９人の身柄の引き渡しを受け、詐欺未遂容疑で逮捕した。２９人の供述や、押収したスマートフォンの解析から中国籍の２人が浮上し、日本国内にいるところを逮捕した。