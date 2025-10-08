フィリーズのトムソン監督は７日（日本時間８日）、ドジャースとの地区シリーズ第３戦を翌日に控え、ドジャースタジアム（ロサンゼルス）で行われる前日練習前に会見に出席。今季２冠王ながらＰＳでは２戦で７打数無安打と不振のカイル・シュワバー外野手（３２）について言及した。

シュワバーは今季５６本塁打でドジャース・大谷翔平投手（３１）の５５本を上回って本塁打王に輝き、１３２打点もトップで２冠王に輝いた。だが、地区シリーズではここまで２試合で７打数ノーヒット、５三振と不振に陥っており、指揮官は「今は、彼（シュワバー）だけでなくハーパーにもかなり厳しいピッチングをしている。今は少しタイミングがずれている。少し力みすぎていて、スイングも少し大きくなっている。スピードを落として、逆方向を意識する必要があるね。もちろん引っ張る打球も出るでしょうが、もう少しボールにしっかりついていくことが大事」と分析した。

シュワバーはシーズン終盤から６試合＆２１打数連続無安打中。チームも連敗で後がない状況だが、巻き返しへ仕切り直す。