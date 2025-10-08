本日の予定【経済指標】
【日本】
国際収支（8月）08:50
予想 35000.0億円 前回 26843.0億円（経常収支)
予想 24000.0億円 前回 18828.0億円（経常収支・季調済)
予想 -1050.0億円 前回 -1894.0億円（貿易収支)
【NZ】
NZ中銀政策金利（10月）10:00
予想 2.75% 前回 3.0%（NZ中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（8月）15:00
予想 -0.9% 前回 1.3%（前月比)
予想 -0.8% 前回 1.5%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（09/27 - 10/03）20:00
予想 N/A 前回 -12.7%（前週比)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
