【日本】
国際収支（8月）08:50
予想　35000.0億円　前回　26843.0億円（経常収支)
予想　24000.0億円　前回　18828.0億円（経常収支・季調済)
予想　-1050.0億円　前回　-1894.0億円（貿易収支)

【NZ】
NZ中銀政策金利（10月）10:00
予想　2.75%　前回　3.0%（NZ中銀政策金利)

【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（8月）15:00
予想　-0.9%　前回　1.3%（前月比)
予想　-0.8%　前回　1.5%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（09/27 - 10/03）20:00
予想　N/A　前回　-12.7%（前週比)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります