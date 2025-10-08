8:30　日本実質賃金（8月）
17:10　エスクリバ・スペイン中銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席
18:15　ミュラー・エストニア中銀総裁、国際金融会議出席
19:30　エルダーソンECB理事、国際金融会議出席
22:20　ムサレム・セントルイス連銀総裁、イベント開会挨拶
22:30　バーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）
23:30　米週間原油在庫統計
9日0:00　ピル英中銀チーフエコノミスト、イベント講演
2:00　米10年債入札（390億ドル）
3:00　米FOMC議事録（9月16日-17日開催分）
4:15　カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント講演
5:30　カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁とスミス米上院議員、対談
6:45　バーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）

中国は国慶節・中秋節（6日）に伴い大型連休（9日に取引再開）

※植田日銀総裁のパリユーロプラスイベント講演取りやめ、イベント開催中止
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります