本日の予定【発言・イベント】
8:30 日本実質賃金（8月）
17:10 エスクリバ・スペイン中銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席
18:15 ミュラー・エストニア中銀総裁、国際金融会議出席
19:30 エルダーソンECB理事、国際金融会議出席
22:20 ムサレム・セントルイス連銀総裁、イベント開会挨拶
22:30 バーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）
23:30 米週間原油在庫統計
9日0:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、イベント講演
2:00 米10年債入札（390億ドル）
3:00 米FOMC議事録（9月16日-17日開催分）
4:15 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント講演
5:30 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁とスミス米上院議員、対談
6:45 バーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）
中国は国慶節・中秋節（6日）に伴い大型連休（9日に取引再開）
※植田日銀総裁のパリユーロプラスイベント講演取りやめ、イベント開催中止
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
