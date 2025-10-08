8:30 日本実質賃金（8月）

17:10 エスクリバ・スペイン中銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席

18:15 ミュラー・エストニア中銀総裁、国際金融会議出席

19:30 エルダーソンECB理事、国際金融会議出席

22:20 ムサレム・セントルイス連銀総裁、イベント開会挨拶

22:30 バーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）

23:30 米週間原油在庫統計

9日0:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、イベント講演

2:00 米10年債入札（390億ドル）

3:00 米FOMC議事録（9月16日-17日開催分）

4:15 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント講演

5:30 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁とスミス米上院議員、対談

6:45 バーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）



中国は国慶節・中秋節（6日）に伴い大型連休（9日に取引再開）



※植田日銀総裁のパリユーロプラスイベント講演取りやめ、イベント開催中止

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更することがあります

