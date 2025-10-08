月花めもり「グラビアン魂」初登場 Hカップ美ボディでホラーテイスト撮影に挑戦
グラビアアイドルでアイドルグループ「ゆえない」のメンバーとしても活動する月花めもりが、7日発売の『週刊SPA!』（10月14・21日合併号／扶桑社）に登場。人気企画「グラビアン魂」に初出演を果たした。
【写真】こ、こぼれ落ちる…大胆バスト披露の月花めもり
撮影テーマは“ホラー映画のヒロイン”。みうらじゅんとリリー・フランキーが「月花はホラー映画のヒロインにいそう」と語ったことがきっかけで、今回はあえて恐怖映画の世界観をモチーフに撮影が行われた。幻想的な照明や不穏な空気の中で見せる、月花の透明感ある美しさが強烈な印象を残す仕上がりになっている。
Hカップのボリュームボディとしなやかなスタイルが映えるグラビアは、まさに“超グラビア映え”の一言。大胆さの中に漂う可憐さが融合し、新たな魅力を引き出している。
月花は2002年生まれ、東京都出身。特技はマッサージと“メイクを崩さないこと”。グラビア活動のほか、「ゆえない」のメンバーとしてもステージで活躍中。11月には2nd DVD『ただいま成長中！』の発売を控えており、今後の飛躍が期待されている。
同号では、表紙に元乃木坂46の中田花奈が登場し、「癒やし系美女とのゲーム」には生田ちむも出演しており、多彩なラインアップが誌面を彩っている。
