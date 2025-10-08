JR´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤¬1Æü¾è¤êÊüÂê¡ªÄ¹ÉÍ¡ÁÉ±Ï©¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¡¢WESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤ÊQR¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¡ÊJRÀ¾ÆüËÜ¡Ë
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢Î¹¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ötabiwa by WESTER¡×¤Ç¿·¤¿¤ËQR¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ötabiwa ´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢ QR1day¥Ñ¥¹¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼þÍ·¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¶áµ¦·÷¤ÎJRÀþ¤¬1Æü¾è¤ê¹ß¤ê¼«Í³¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÁ´³ÛWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¸ÂÄê¡ÊÂç¿Í2,000pt¡Ë¤Ç¤Î·èºÑ¤¬¾ò·ï¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÉ½¼¨¤·¤¿QR¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°²þ»¥µ¡¤Ë¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃù¤á¤Æ¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÆÀ¤Ë³èÍÑ¤·¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÎ¹¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤è¤Ê¤é»æ¤Î¤¤Ã¤×¡ª¡©¥¹¥Þ¥ÛÊÒ¼ê¤Ë´ØÀ¾¤òËÁ¸±¤·¤è¤¦
JRÀ¾ÆüËÜ¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÎ¹¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ötabiwa by WESTER¡×¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËQR¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤ÏWEB¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÉ½¼¨¤·¡¢¼«Æ°²þ»¥µ¡¤Ë¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±Ø¤ÎÁë¸ý¤ä·ôÇäµ¡¤ËÊÂ¤ÖÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÅ´Æ»Î¹¹Ô¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢º£¤³¤½²ò¤Êü¤Ä»þ¡ª
º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ötabiwa ´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢ QR1day¥Ñ¥¹¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢·èºÑÊýË¡¤¬Á´³ÛWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¸ÂÄê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸ò´¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Âç¿Í2,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃù¤á¤Æ¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÆÀ¤Ê¤¤Ã¤×¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ÏÉÔ²Ä¤Ç¡¢Á´³ÛWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Î·èºÑ¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ý¥¤¥ó¥È»Ä¹â¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ÏWESTER¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
Ä¹ÉÍ¡ÁÉ±Ï©¤Þ¤Ç¡ª¡©¶Ã¤¤Î¡Ö¾è¤êÊüÂê¥¨¥ê¥¢¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¤³¤Î¥Ñ¥¹¤Ç¾è¤ê¹ß¤ê¤¬¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¼þÍ·¶è´Ö¤Ï¡¢¶áµ¦·÷¤Î¹ÈÏ°Ï¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ¤ÏÄ¹ÉÍ¡¢Åì¤Ïµµ²¬¡¦ÌÚÄÅ¡¢À¾¤ÏÉ±Ï©¡¢Æî¤ÏÏÂ²Î»³¡¦´ØÀ¾¶õ¹Á¤Þ¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤äÅÔ»ÔÉô¤ò´Þ¤àÂ¿ºÌ¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ò1ÆüÃæ¼«Í³¤Ë½ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÌÅÓÆÃµÞ·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºßÍèÀþÆÃµÞÎó¼Ö¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿·´´Àþ¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡È¥Ô¥Ã¡É¤Ç²þ»¥¥¹¥ë¡¼¡ªQR¥Á¥±¥Ã¥È¤Î»È¤¤Êý¹ÖºÂ
»È¤¤Êý¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¡Ötabiwa¡×¤Î¥¢¥×¥ê¤äWEB¥µ¥¤¥È¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤òÉ½¼¨¤µ¤»¡¢¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ÎQR¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤«¤¶¤·¤ÆÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤·QR¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤±Ø¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²þ»¥µ¡ÉÕ¶á¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀìÍÑ¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ò¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÍøÍÑ¤Î¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¡Ötabiwa¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¤â¡ª¡©Î¹¤Ï¡ÈÁ´Éô tabiwa ¤Ç¡É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¤³¤Î¡Ötabiwa ´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢ QR1day¥Ñ¥¹¡×¤Ï¡¢¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¡ÖÎ¹¤Ï¡ÈÁ´Éô tabiwa ¤Ç¡É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÂ¾¤Îtabiwa¥È¥é¥Ù¥ë¾¦ÉÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ò·ï¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþ¶â³ÛÁí³Û¤Î10%ÁêÅö¤ÎWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÆÀ¤Ê¥Ñ¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ötabiwa ´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢ QR1day¥Ñ¥¹¡×³µÍ×
¡¦È¯Çä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î2Æü(ÌÚ)¡Á2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)¡¢ÍøÍÑÆü¤Î1¥ö·îÁ°¤Î¸áÁ°10»þ¤«¤éÅöÆü¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¡¦ÍøÍÑ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¡Á2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)¤Þ¤Ç
¡¦Í¸ú´ü´Ö¡§ÍøÍÑÆüÅöÆü¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤Þ¤ÇÍ¸ú¤Ê1Æü´Ö¤Ç¤¹
¤³¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ötabiwa by WESTER¡×¤Î¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤ÏWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¤ßÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¤¬¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿QR¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¡¢WESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤±¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ötabiwa ´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢ QR1day¥Ñ¥¹¡×¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÎÎ¹¤ò·àÅª¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Ä¹ÉÍ¤«¤éÉ±Ï©¤Þ¤Ç¡¢´ØÀ¾¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤¬1Æü¾è¤êÊüÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Ãù¤á¤Æ¤¤¿WESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÊü¤·¡¢¼ê·Ú¤Ç²÷Å¬¤Ê½©¤Î´ØÀ¾¼þÍ·¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²èÁü¡§JRÀ¾ÆüËÜ¡¢TOP¼Ì¿¿¡§KUZUHA / PIXTA¡Ë
¡ÊÎ¹¤ä¤ª½Ð¤«¤±¾ðÊó¤ò¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë