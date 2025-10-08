戦争報道は本当に「戦争の実態」を描いているのか…「不許可」写真が問いかけるもの

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

（本記事は、貴志俊彦『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』の一部を抜粋・編集しています。秘蔵写真の数々は書籍でお楽しみいただけます）

切り取られた戦況

「不許可」の理由には、当局が定めた検閲関係の法規のほか、戦況の推移、新聞社による忖度など、さまざまな理由があった。そのため、検閲は絶対的な基準に即したものとならず、ときには検閲官の恣意的な判断によって「不許可」となることもあった。

「不許可」の対象は、軍事機密に始まり、しだいに政治や経済など、さまざまな事象に拡大していった。玉砕の島のように、取材地への渡航も「不許可」となる場合があった。しかも、「不許可」の基準も、戦況の推移や検閲官の判断などによって揺れ動いた。

「不許可」写真は、伝えることのできなかった不都合な歴史的事実も、静かに私たちに映し出してくれる。

ただ、毎日戦中写真という膨大な報道写真群から見えることは、「不許可」の対象にならず、新聞社にそのままストックされた写真のほうが圧倒的に多かったという事実である。

戦争の現場にいた特派員の姿も、そのひとつであった。彼らが傷ついた姿、戦死に至った姿は、軍や政府のいう「不許可」対象とはならなくても、新聞社は公開を憚った。

毎日戦中写真が、「不許可」の痕跡を辿るうえで重要な歴史資料であると同時に、そこに刻まれた特派員たちの秘められた足跡を辿ることも重要なのである。

さらに言えば、奇跡的に残された写真の検証と共に、そもそも撮影さえおこなわれなかった事実を見すえていくことの重要性を、私たちは認識するべきであろう。

戦争報道が戦争の実態を描くという神話は、もとより幻想であったことが浮かび上がってくる。

撮影された写真以上に、軍や新聞社によって隠蔽された事実の意味こそ重いのではなかろうか。

本記事の引用元『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、日中戦争から太平洋戦争、その後まで、特派員の人生や仕事からその実態を描いている。書籍には50点以上の秘蔵写真を収録していますので、ぜひご覧ください。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

【つづきを読む】「これが最後の通信になるかもしれません」…日本軍兵士からは見えなかった「もうひとつの戦場」