一発勝負の決勝Tへ! U-20日本代表がフランス戦の前日トレーニング…船越監督「また違う大会が始まる気持ちで」
U-20日本代表は現地時間7日、チリ・サンティアゴでトレーニングを行った。報道陣には冒頭15分のみ公開。選手は21人全員が揃った。翌8日午後8時(日本時間9日午前8時)にはU-20ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でフランスと対戦する。
日本は3日にバルパライソで行われたグループリーグ第3節を終え、翌4日にはサンティアゴに移動してリカバリーを行った。5日は完全オフとし、6日と7日にフランス戦に向けたトレーニングを行った。
リフレッシュした選手たちの様子を見て、船越優蔵監督は「いい状態で明日に向かっていけると確信している」と力を込めた。「ここからは本当にやるかやられるかというところ。また違う大会が始まるじゃないけど、それくらいの気持ちでやる。そういうのが沸々と湧いてきた」。一発勝負の決勝トーナメントに、チーム全体の士気が上がる。
指揮官はフランスの印象を「個人主義」と語る。日本の持ち味である組織力とは対照的に、個の力を全面に押し出すチーム。3月の対戦では3-1と勝利したが、練習試合と本番では本気度合も変わると予想される。
グループリーグで3連勝を果たした日本にとって、フィールドプレーヤー全員がピッチに立ったことは好材料。船越監督も「余裕が出てくる」と選手層の厚さに胸を張る。「ここからはどこと当たっても強い。それを踏まえつつ、引き分け無しでやるかやられるか。ゲームプランを冷静に判断しないといけない」。22年ぶりのベスト8に向けて、冷静に明日の試合を見据えていた。
(取材・文 石川祐介)
