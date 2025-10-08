じつは、電子や陽子は「つぶつぶ」ではない…粒子と呼ばれているのに、その正体を探ると…みえてきた「驚きの実体」

この宇宙にあるあらゆる物質には「質量」が存在しています。ですが、物質を構成する最小単位である素粒子の理論をひもといていくと、「質量があるのはおかしい」という問題に突き当たるのだそうです。

では、質量はなぜ存在し、どのように生まれるのでしょうか？ さらに、質量の謎を追っていくと、宇宙の成り立ちの解明にもつながっていくそうなのです。

その謎に迫った新刊『質量はなぜ存在するのか』より、その内容の一部をご紹介します。

＊本記事は、『質量はなぜ存在するのか』（ブルーバックス）を抜粋・再編集したものです。

素粒子にも、角運動量保存の法則は働いている？

以前の記事で「角運動量保存の法則」について詳しく解説した。本書のテーマである質量と角運動量がどう関係あるのかと思われただろうか。実はもう少し深いところでつながっている。読者の方にはもう少し我慢していただいて、素粒子の世界で角運動量がどうなっているのか見ていくことにしよう。

数ある元素の中でもっとも単純なものといえば水素だ。水素原子では正電荷をもつ陽子のまわりを、負電荷をもつ電子が1個、くるくる回っているというイメージをもてばよい。回っている以上、そこには角運動量があり、角運動量保存の法則も働いているはずだ。

太陽のまわりを回る地球と同じように、陽子のまわりを回る電子もずっと同じ軌道を回り続ける。と言いたいところだが、話はそれほど単純ではない。

マックスウェルの電磁気学の方程式を解いてみると、電荷をもった電子は、曲げられたときに元の進行方向に向かって放射光と呼ばれる光を放つことがわかる。まっすぐ進みたがっているのに、無理やり曲げるからだ。おかげで、光がもち去るエネルギーの分だけ電子はエネルギーを失っていくことになる。

この法則をこのまま水素原子に当てはめると困ったことが起こるのはすぐにわかる。

エネルギーを失った電子は、どうなるの？

陽子のまわりを回る電子は常に進行方向が曲げられ、ずっと光を放ち続けてエネルギーを失う。エネルギーを失った電子はあっという間に陽子のほうに引きつけられ、しまいには陽子にぶつかって合体してしまうのではないか。

でも実際にはそんなことは起こっていない。ラザフォードが見つけた通り、原子の中には中心に正電荷をもつ原子核があり、負電荷をもつ電子はそのまわりで相変わらずふわふわと浮かんでいるらしい。

ここで、相対性理論と並んで20世紀の物理学のもう一つの主役、量子力学が登場する。量子力学は、高校の物理ではちゃんとは教わらない。大学の物理学科に入っても量子力学にようやく出会うのは3年生のときだ。

今は違うかもしれないが、私の頃はそうだった。隣の化学科の講義を冷やかしにいってみると、どうも大学1年から量子力学がばんばん出てくるらしい。当時はうらやましく思ったが、学生たちがちゃんと理解できているかというと難しいのかもしれない。

量子力学は確かにややこしいが、本書ではシンプルに考えよう。覚えておくべきもっとも重要なことは、電子や陽子など、「粒子」と呼んでいたものはどれも文字通り粒々の粒子ではなく、実体は波だということだ。

小さな世界で波打つ粒子

粒子というと、パチンコ玉のような堅い球が飛んで、ときどき他とカチンとぶつかるような様子を想像しがちだが、実体はそうではない。陽子のまわりを回る1個の電子は、むしろ陽子のまわりに広がった波だと考えるほうが、ミクロの世界の様子をより正しくあらわしている（図「粒子はよく見ると波」）。

ただちょっと変なのは、波全体で1個の粒子をあらわしているということで、空気中の多くの分子の濃淡が波を作る音波とはまるで違う。波の広がりはたいていミクロなスケールにとどまっていて、十分離れて見るとそれが一つの粒子のように見えるわけだ。

グランドピアノのふたを開けて中をのぞいたことはあるだろうか。ピンと張られた鋼鉄製の弦がびっしりと並んでいる。鍵盤を押すと機械仕掛けのハンマーが出てきて弦をたたいて音を出す仕組みだ。

勝手な波長の音ではなく、波長がちょうど弦の長さの何分の1かになるような音だけが出るので、長さの違う弦を並べておけば音階を奏でるピアノになる。弦をたたいた瞬間はあらゆる波長の音が同時に出るはずだが、弦の長さとそろわない波長の波はすぐに減衰してなくなり、ちょうど共鳴を起こす波長だけが残って一定の音程の音が出る。

電子の波も同じだ。陽子のまわりを回る電子の波は、1周回ってきたときにちょうど元と同じところに戻るときだけ、安定して存在することができるわけだ。

波長が短ければ短いほど、大きな運動量をもつ

量子力学に関してもう一つ覚えておくべき大事なことがある。粒子の運動量というものは、ということはつまり電子をあらわす波全体がもっている運動量は、その波の波長に反比例する。

つまり、波長が短ければ短いほど大きな運動量をもつということだ。数式ではp〜h/λと書かれる。λは波の波長で、比例定数hはプランク定数と呼ばれる。ドゥ・ブロイが1924年に提唱したこの考えが、量子力学の根幹をうまく言いあらわしている（図「粒子の運動量は波長の逆数で決まっている」）。

波長が短い波は速く振動する。その分、運動量も大きそうだというのは何となく納得できない話ではない。だが、それ以前の古典物理学（量子力学以前の物理学のことをそう呼ぶならわしになっている）で説明することは不可能だ。

ドゥ・ブロイのこの考えを煮詰めていくと、ハイゼンベルクの不確定性関係ΔxΔp〜h（1927年）に到達する。ある決まった波長をもった波を使って、その波長よりも小さな物体を見ようとしても無理だ。

ここで見ると言っているのはどういうことかというと、物体に波を当て、跳ね返ってきた波だけを見てその物体の形を言い当てるゲームのことだと思えばよい。光でものを見るとき、私たちはまさにそういうことをやっている。

長さがΔxという小さな物体を見るためには、Δxよりも小さな波長の波を使わないといけないが、ドゥ・ブロイの説によれば、これは運動量がh/Δxよりも大きい粒子（すなわち波）を使う必要があることを意味している。

水素原子の中で電子が光を放って陽子のほうに落ち込んでいかないこともまた、波長と運動量の関係で説明できる。電子が陽子のごく近くまで落ち込もうとすると電子の位置が非常に正確に決まってくることになるが、これは不確定性関係であらわれるΔxが小さくなることを意味する。

するとその電子の運動量はΔp〜h/Δxで大きくならざるを得ない。大きな運動量は同時に大きなエネルギーを意味するので、それだけのエネルギーをもたない電子は陽子に近づくことができない。

結局のところ、陽子のまわりを回る電子は、光を放ってエネルギーを失いながらあるところまでは陽子のほうに落ち込んでいくものの、あるところでこの不確定性関係の限界に到達してそこで落ち着くことになる。こうして、原子は安定して存在する。原子が存在すること自体が、電子が波であるということの一つのあらわれなのだ。

