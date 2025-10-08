北海道食材を楽しめるイタリアン2選　隠れ人気メニューを厳選

カニ、エビ、貝といった海鮮、鹿、羊といった肉類、乳製品や小麦粉を使ったパスタ．さらに今や全国的な人気を誇るスープカレーまで。北海道の食材をふんだんに使った飲食店や本店を北海道に置く東京のお店を集めました。今回は、その中でもイタリアンに着目して人気店をご紹介。夏の最後に、小さくておいしい北海道グルメ旅はいかがですか？

肩ひじ張らない。けれどちゃんとおいしい『36.5℃ kitchen』＠代々木上原

北海道のおいしいじゃがいもや米などにこだわる、この店の隠れ人気メニューが「北海道産昆布とフルーツトマトのリゾット」。

北海道産昆布とフルーツトマトのリゾット1628円、グラスワイン1100円〜

『36.5℃ kitchen』北海道産昆布とフルーツトマトのリゾット 1628円 ひと皿はふたりでシェアしてちょうどいい量になっている。それをひとり分ずつに分けて提供する。オリジナリティあふれるリゾットは昆布の旨みとトマトの酸味のバランスが絶妙

リゾットに昆布？と驚く組み合わせは、店主・宮本岳さんのプライベートキッチンから生まれた即興料理だとか。

「店のメニューに入れるつもりはなかったけれど」と笑う宮本岳さんだが、友人達の「また食べたい！」の声で裏メニューに登場、人気に火がついて看板メニューのひとつに昇格したという。

宮本岳さんは、ミシュランの星付き店で腕を磨いた実力派。でもここではあえて、ビストロのようにカジュアルな店を目指した。フレンチにこだわらず、リゾットなどが並ぶのもそんな理由から。

きちんとおいしくて、でも気取りがない。そんなところが、つい長居したくなる魅力の秘密なのかも。

『36.5℃ kitchen』オーナー 宮本岳さん

オーナー：宮本岳さん「リラックスして料理とワインを気軽に味わって」

『36.5℃ kitchen』

［店名］『36.5℃ kitchen』

［住所］東京都渋谷区上原1-32-18サリタスビル地下1階

［電話］03-5453-7002

［営業時間］17時半〜23時半（22時LO）

［休日］日

［交通］小田急線ほか代々木上原駅南口1番から徒歩1分

北海道産の銘柄肉をシンプルに味わうイタリアン『Gatto Calico（ガットカリコ）』＠阿佐ヶ谷

北海道・岩見沢出身のシェフ加藤裕人さんが、北海道産の肉を使い続ける理由。それは地元愛に加えて、前の店からの付き合いという、信頼する肉の卸しにある。

「できるだけ同じ業者さんと長くお付き合いしたい」という加藤裕人さん。その料理は一見シンプル。でもとても丁寧に作られていて、実直な人柄がにじみ出るようだ。

北海道産黒豚の濃厚ボロネーゼ2400円

『Gatto Calico（ガットカリコ）』北海道産黒豚の濃厚ボロネーゼ 2400円 黒豚のミートソースは濃厚な味わい。北海道産小麦を使った、牛乳入りの自家製フォカッチャでソースをぬぐいたい

例えば、極粗挽きの豚肉で作るボロネーゼは、肉を熱湯にさっと通して余分な脂やドリップを落とす。そのひと手間で、すっきりとした味わいに。定番のトリッパは、圧力鍋で5時間かけて煮込むからふんわりやさしい口当たり。

知床産黒毛和牛、恵庭産黒豚、白老町のあべ牛など、この店のために選ばれた肉は、時期によって銘柄が変わるが、そこもまた、訪れる楽しみのひとつといえる。

『Gatto Calico（ガットカリコ）』シェフ 加藤裕人さん

シェフ：加藤裕人さん「冬には北海道産のジビエもメニューに登場しますよ」

『Gatto Calico（ガットカリコ）』

［店名］『Gatto Calico（ガットカリコ）』

［住所］東京都杉並区阿佐谷北1-3-3川染ビル1階

［電話］03-5356-6026

［営業時間］月・土・日・祝：12時〜14時（13時LO）、17時〜23時（22時LO）、木、金：17時〜23時（22時LO）

［休日］火・水

［交通］JR中央線ほか阿佐ヶ谷駅北口から徒歩1分

