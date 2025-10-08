日経225先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比140円高の4万8080円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
49483.18円 ボリンジャーバンド3σ
48080.00円 8日夜間取引終値
47950.88円 7日日経平均株価現物終値
47927.45円 ボリンジャーバンド2σ
47044.00円 5日移動平均
46545.00円 一目均衡表・転換線
46371.73円 ボリンジャーバンド1σ
45205.00円 一目均衡表・基準線
44816.00円 25日移動平均
43260.27円 ボリンジャーバンド-1σ
42315.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
42228.53円 75日移動平均
41704.55円 ボリンジャーバンド2σ
40965.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40148.82円 ボリンジャーバンド3σ
39362.65円 200日移動平均
