TOPIX先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比19.0ポイント高の3248ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3272.87ポイント ボリンジャーバンド3σ
3248.00ポイント 8日夜間取引終値
3228.23ポイント ボリンジャーバンド2σ
3227.91ポイント 7日TOPIX現物終値
3189.20ポイント 5日移動平均
3183.60ポイント ボリンジャーバンド1σ
3171.00ポイント 一目均衡表・転換線
3153.00ポイント 一目均衡表・基準線
3138.96ポイント 25日移動平均
3094.32ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3049.69ポイント ボリンジャーバンド2σ
3047.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3005.05ポイント ボリンジャーバンド3σ
3002.39ポイント 75日移動平均
2941.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2819.41ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3272.87ポイント ボリンジャーバンド3σ
3248.00ポイント 8日夜間取引終値
3228.23ポイント ボリンジャーバンド2σ
3227.91ポイント 7日TOPIX現物終値
3189.20ポイント 5日移動平均
3183.60ポイント ボリンジャーバンド1σ
3171.00ポイント 一目均衡表・転換線
3153.00ポイント 一目均衡表・基準線
3138.96ポイント 25日移動平均
3094.32ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3049.69ポイント ボリンジャーバンド2σ
3047.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3005.05ポイント ボリンジャーバンド3σ
3002.39ポイント 75日移動平均
2941.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2819.41ポイント 200日移動平均
株探ニュース