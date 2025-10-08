　8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比19.0ポイント高の3248ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3272.87ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3248.00ポイント　　8日夜間取引終値
3228.23ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3227.91ポイント　　7日TOPIX現物終値
3189.20ポイント　　5日移動平均
3183.60ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3171.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3153.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3138.96ポイント　　25日移動平均
3094.32ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3049.69ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3047.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3005.05ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3002.39ポイント　　75日移動平均
2941.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2819.41ポイント　　200日移動平均


