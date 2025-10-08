　8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の747ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

804.18ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
788.77ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
779.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
773.37ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
758.81ポイント　　75日移動平均
757.96ポイント　　25日移動平均
752.52ポイント　　7日東証グロース市場250指数現物終値
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
747.00ポイント　　8日夜間取引終値
745.00ポイント　　一目均衡表・基準線
742.55ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
740.00ポイント　　5日移動平均
732.50ポイント　　一目均衡表・転換線
727.15ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
711.74ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
703.43ポイント　　200日移動平均


株探ニュース