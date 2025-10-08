グロース先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比6ポイント安の747ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
804.18ポイント ボリンジャーバンド3σ
788.77ポイント ボリンジャーバンド2σ
779.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
773.37ポイント ボリンジャーバンド1σ
758.81ポイント 75日移動平均
757.96ポイント 25日移動平均
752.52ポイント 7日東証グロース市場250指数現物終値
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
747.00ポイント 8日夜間取引終値
745.00ポイント 一目均衡表・基準線
742.55ポイント ボリンジャーバンド-1σ
740.00ポイント 5日移動平均
732.50ポイント 一目均衡表・転換線
727.15ポイント ボリンジャーバンド2σ
711.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
703.43ポイント 200日移動平均
株探ニュース
804.18ポイント ボリンジャーバンド3σ
788.77ポイント ボリンジャーバンド2σ
779.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
773.37ポイント ボリンジャーバンド1σ
758.81ポイント 75日移動平均
757.96ポイント 25日移動平均
752.52ポイント 7日東証グロース市場250指数現物終値
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
747.00ポイント 8日夜間取引終値
745.00ポイント 一目均衡表・基準線
742.55ポイント ボリンジャーバンド-1σ
740.00ポイント 5日移動平均
732.50ポイント 一目均衡表・転換線
727.15ポイント ボリンジャーバンド2σ
711.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
703.43ポイント 200日移動平均
株探ニュース