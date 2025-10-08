「付き合おう」と口にしない。曖昧な関係を引き延ばす男性の“特徴”
「毎週のように会っているのに、なかなか“彼女”になれない…」という状況に陥っていませんか？実はそれ、彼が曖昧な関係を引き延ばしているサインかもしれません。そこで今回は、都合のいい関係を続けがちな男性の行動パターンと、その見抜き方を紹介します。
「まだタイミングじゃない」と言い訳を繰り返す
告白や交際の話題を出しても、「今は仕事が忙しい」「もう少し落ち着いてから」などの言い訳で先延ばしにする男性。これは関係を進展させる気が薄い証拠です。都合よく会いたい時だけ会える“便利な関係”に留めたい本音が隠れています。
深い話題や将来の話を避ける
本気で付き合う気がある男性なら、将来の話や価値観について自然と触れてくるもの。しかし、いつも表面的な会話ばかりで真剣な話を避けるようなら要注意です。あなたとの未来を想像していない可能性が高いでしょう。
会うのは夜だけ、休日は空けない
曖昧な関係を続けたがる男性は、会う時間も不自然になりがち。夜だけのデートや、休日はいつも予定があると言って避けるのは典型的なパターンです。昼間や人前で会おうとしないのは、「彼女ではない存在」と位置づけられているサインかもしれません。
「彼は私のことどう思っているんだろう？」と悩んでいるなら、彼の行動を冷静にチェックしてみて。もし今回挙げた特徴に当てはまるなら、その関係は彼にとって都合のいい曖昧なものかもしれませんよ。
