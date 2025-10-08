芸能人が作った“お弁当”がおいしそう！ シンママモデルは本格キャラ弁を披露
秋は行楽シーズン。遠足に運動会と、何かと弁当が必要な行事が多い時期だが、忙しい芸能人も、夫や子どもたちのために作った弁当を度々SNSなどで披露している。今回は、芸能人がインスタグラムで披露したおいしそうな弁当の数々をまとめた。
【写真】参考にしたい！ 芸能人のお弁当をチェック！（14枚）
■滝沢眞規子
モデルの滝沢眞規子は、「今日は桜エビと新生姜のご飯と牛肉のしぐれ煮、あとは作り置きです」「久しぶりのお弁当でもいつもとそう変わりないけど、作って喜んでくれる人がいるのは楽しい」とつづり、3枚の写真を投稿。
写真の弁当は、桜エビと新生姜のご飯と牛肉のしぐれ煮、さらにはナスにレンコン、マカロニサラダ、ひじき、ニンジン、青菜の副菜がぎっしりと詰まっている。品数も多い上に色とりどりで、コメント欄には「何品目！？」「秋って感じ」「栄養満点、とても美味しそう」といった称賛の声や、「販売してください」といった“商品化希望”の声も届いている。
■休井美郷
Prime Videoで配信中の恋愛リアリティショー『バチェラー・ジャパン』シーズン4に出演し、一躍時の人となったタレントの休井美郷は、「たまにつくるお弁当にはちょこっとフルーツをしのばせて、忙しい日も小さな栄養を持ち歩けるといいですよね」と唐揚げや卵焼きと、カットしたキウイフルーツやオレンジなどを詰めた手作り弁当を公開した。
休井はさらに「旬のフルーツを食べると、ちょっとだけ身体が喜んでる気がします」と、フルーツを合わせた栄養を考えられた食事を披露した。この投稿に、ファンからは「フルーツでビタミン補給、大事」「全てが美味しそう」といった声のほか、「美味しそうな料理で旦那様がうらやましい」と今年7月に結婚した夫を羨む声も寄せられていた。
■渡辺美奈代
これまでも数々の手料理を公開してきたタレントの渡辺美奈代は、「秋のお弁当 振り返ってみました」とつづり、6枚の弁当の写真を公開。秋が旬の栗やさつまいもを使ったごはんに加え、大きな鮭の切り身が乗っている内容だ。
ミニトマトや卵焼きなど彩りが豊かな秋の弁当の内容に、ファンからは「栄養満点」「彩りも素敵」「よだれが止まらない」「こんなお弁当作れるようになりたい！」「センス良すぎ」といったコメントが寄せられている。
再現度高い！ シンママモデルの“キャラ弁”に絶賛の嵐
■西山茉希
子どもと言えば、食材でキャラクターが描かれた“キャラ弁”が好きなもの。2019年に離婚し、女手一つで娘2人を子育て中のモデル、西山茉希は、「上の子は塩むすびが良いと言うのに対し、下の子はキャラクター名を伝えて来るお弁当リクエスト」と、姉妹のリクエストを明かしながら、弁当箱を公開。弁当の中には、そぼろや海苔で作られた映画『となりのトトロ』のトトロの姿がお目見えし、次女のリクエストに応えたことが分かる。
ネット検索で調べて作ったという再現度高いキャラ弁だったが、「いつか伝えよう、『できることならキャラ弁を避けて行きたかった母です』と」と、作る大変さをにじませた西山。ただ、コメント欄では「すごい、ちゃんと願いを叶えてあげて尊敬です」「流石の絵心＋母ちゃん愛」「忙しいのに、すごすぎる!!」「真似したい！」と称賛されている。
■中村仁美
元フジテレビアナウンサーで、お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻・中村仁美は、「お弁当備忘録」と題して、8種類のお弁当を公開。内容を「1 ふるさと納税牛タン弁当 2 チキンソテー弁当 3 麻婆豆腐弁当 4 義母ハムカツ弁当 5 鶏の照り焼き弁当 6 前夜の肉野菜ラーメンのスープ弁当 7 ミネストローネ＆ジャコのパスタ弁当 8 ハムチー＆タマゴのパン弁当」と説明。白米は兄弟でバリエーションをつけ、「次男くんには 相変わらずのソーセージ巻を」と明かした。
続けて「副菜を作り置きする気力ゼロのターン 彩りは 冷凍枝豆、キュウリの浅漬に全任 相変わらず変わり映えしないおかず達 長男が魚が食べられれば もう少しおかずの幅が広がるのか？ いや、結局変わらないか」とつづっていた。ファンからは「美味しそう」などのコメントや、多数の「いいね！」が贈られた。
■柳原可奈子
西山と同じくタレント・柳原可奈子は、長女が「児発で読んでもらってから、ぐりとぐらが大好きになった」と、絵本『ぐりとぐら』のキャラ弁を作ったことを報告。ぐりとぐらの特徴的な帽子については「赤と青の帽子は【ととシート】という富山のシート状のかまぼこなの〜!!」と工夫しておいしい弁当に仕上げたことを報告している。
コメント欄には「可愛い」「可愛すぎるお弁当」「すぐ、わかった〜 ぐりぐら」「凄い！かわいいなぁ」といった声が寄せられている。
