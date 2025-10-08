即興でバント封殺を成功させたドジャース内野陣

米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦に4-3で辛勝し、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。フィリーズの反撃を許した9回、大きくものを言ったのが米国で“ホイールプレー”と呼ばれるバントシフトで奪ったアウト。実行の裏側には、意外な事実があった。

ドジャースは9回、フィリーズに先頭からの3連打を許し4-3と1点差まで詰め寄られた。なお無死二塁で、ストットは2球目のスライダーを三塁側へバント。ドジャースはこれを見切っていたかのように三塁手のマンシーが前進するバントシフトを敷いており、三塁カバーに入ったベッツに送球してタッチアウト。まず1死を奪った。その後はベシア、佐々木と必死の投手リレーで、1点のリードを守り切った。

ドジャースの地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は公式Xで、試合後マンシーに行ったインタビューを公開している。

マンシーはこのプレーについて「我々が普段やらないプレーだ」とキッパリ。ただ「あの状況になった時、僕とムーキー（ベッツ）とトミー（エドマン）はすぐに話し合った。『何か違うことを試さなきゃ』ってね。ただのバント処理じゃだめだって」と、先の塁で走者を刺さなければ勝利に近づけないと考えていたようだ。

このプレーはベッツのアイデアで、投手交代のタイミングでロバーツ監督がマウンドに来た際に相談。指揮官も賛成したという。さらに驚きの事実もあった。

「何が面白いかって、ホイールプレーをほとんど練習したことがないことさ。もう投手が打席に立たなくなったから、ほとんどやることがないプレーだ。相手がバントすると、100パーセント確信できる場面なんてほとんどない。だからもう練習すらしていないのさ」

練習したことがない守備シフトを極限状況で成功させられたのは、内野陣の連係と技術のたまもの。米MLB専門局「MLBネットワーク」も公式Xで、ロバーツ監督の「あのプレーは練習していないよ」という言葉を紹介している。



（THE ANSWER編集部）