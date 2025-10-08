え、値段見間違え！？【ワークマン】2,900円でGETできる！「優秀アウター」

「え、ほんとに2,900円！？」と思わず二度見してしまいそうな、【ワークマン】の「アウター」にロックオン。デイリーに嬉しい撥水機能はもちろん、レザー調素材やワークテイストなど今季のトレンドを押さえたデザインも魅力です。さっと羽織れる軽アウターが重宝する時期に向けて、頼りになる1枚をぜひチェックして。

機能性GOODな高見えジャケット

【ワークマン】「レディースフェイクレザーウォームジャケット」\2,900（税込）

今季のトレンドキーワードとして外せないレザーアイテムを意識するなら、このレザー調ジャケットがおすすめ。細かなシボ感のある風合いで高見えが狙えるだけでなく、撥水とウォッシャブル仕様でお手入れが簡単なのも魅力です。さらに背中はブラックアルミで暖かさをキープできるなど、機能面にも工夫が凝らされたワークマンならではの一枚。

大人カラーがラインナップ

羽織るだけでスタイルをぐっと引き締めてくれるレザー調ジャケットは、ブラウン、グレージュ、ブラックの3色展開。なかでもおすすめは、今季のトレンドカラーとして注目のブラウンです。レイヤードしても重たくなりにくく、デイリーに取り入れやすいのが魅力。ワイドパンツやチェック柄ボトムと合わせれば、きれいめとカジュアルが絶妙にミックスされた大人コーデに仕上がります。

大きめポケットやジップリングのワークテイストが今っぽい

【ワークマン】「レディースフェイクウールアウター」\2,900（税込）

今年注目のワークテイストをさらりとまとえるのが、こちら。「ウールのようなふっくらした風合い」（公式オンラインストアより）で高見えしつつ、撥水機能付きで小雨にも対応できる心強さも魅力です。大きめポケットやリングジップがアクセントとなり、羽織るだけでいつものコーデがぐっと今っぽく仕上がりそう。

注目カラーはワーク感を盛り上げるカーキ

カラーはデイリーコーデに合わせやすそうなカーキ、ベージュ、チャコールの3色展開。カーキはワーク感をいっそう引き立ててくれるカラーで、特に今季らしい雰囲気を演出できます。ボクシーなシルエットに加えて短め丈だから、ワイドボトムともバランスが取りやすいのも嬉しいところ。レディなスカートを合わせるMIXテイストを楽しむのも素敵です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

writer：Sara.K