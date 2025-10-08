22ºÐÆÈÆüËÜ¿Í¤¬¡Ö¿Ê²½¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡×¡¡º¸SB¢ª±¦WG¤Ç¡ÈµÕÂ¡É¹ë²÷ÃÆ¤Ë¡ÖËâ²þÂ¤¡×¡ÖÀ¨¤¯¤Ê¤¤¤«¡×
¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÎDF¾¾ÅÄÈ»É÷¤¬¹ë²÷ÃÆ
¡¡¥É¥¤¥Ä2Éô¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ÎDF¾¾ÅÄÈ»É÷¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè8Àá¥°¥í¥¤¥¿¡¼¡¦¥Õ¥å¥ë¥ÈÀï¡Ê2-2¡Ë¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Çº£µ¨3ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤ë22ºÐ¤Î³èÌö¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï2023Ç¯¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤é¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢U-23¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²Æ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢3-4-3¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥í¥¤¥¿¡¼¡¦¥Õ¥å¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾16Ê¬¤ËFW¥à¥¹¥¿¥Õ¥¡¡¦¥Ö¥ó¥É¥¥¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò±¦Â¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Î¥´¡¼¥ë±¦¾å¶ù¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢º£µ¨Áá¤¯¤â3ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÆüËÜ¸ìÈÇ¸ø¼°X¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î±¦Â¡ª¡×¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÍ½´¶¡×¡ÖÍø¤Â¤¸¤ã¤Ê¤¤±¦¤Ç¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¡ª¡×¡ÖÃ¯¤âÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ÉÀ¨¤¯¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤³¤ìµÕÂ¤Ç¥Ë¥¢¾å¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç·è¤á¤Æ¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖµÕÂ¤Ç¡£¥Ð¥±¥â¥ó¤«¡×¤ÈÍø¤Â¤ÈµÕ¤Î±¦Â¤Ç¤Î¥·¥å¡¼¥Èµ»½Ñ¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¸Í¤Ç¤âU-23¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¼çÀï¾ì¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¿Ê²½¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡×¡ÖËâ²þÂ¤¤À¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁÀ¤¨¤ë¤Í¡×¤Èº£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë