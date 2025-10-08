リーズMF田中碧がプレミア公式SNSに登場

イングランド1部リーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧がこのほど、過去に日本人選手たちがプレミアリーグの舞台で挙げたゴールを解説した。

今季、初挑戦となっているプレミアリーグの舞台で存在感を示す田中だが、動画がプレミアリーグの公式Xで公開されると、その英語力も話題になっている。

今シーズンのプレミアリーグで5試合に出場している田中は、2024-25シーズンにドイツ2部デュッセルドルフから当時2部リーグにいたリーズに加入した。英国に渡ってから2年間、ピッチで結果を残してプレミア昇格に貢献した日本人MFは、英語でのやり取りも問題ないようだ。

まず田中は昨シーズンのプレミアリーグの2月の月間ベストゴールに選出された日本代表MF三笘薫のゴールを解説。川崎フロンターレ時代のチームメイトのゴールに5つ星を与えるとともに「世界最高のゴールだ」と言い、「世界最高のゴール。僕だったらあんなトラップができたら、そこで満足してしまうよ」と、コメントした。

また、かつてイングランド1部レスター・シティを優勝に導いた元日本代表FW岡崎慎司氏のオーバーヘッドにも、「彼はレジェンドだ。これはマネできない」と再び5つ星を送った。それ以外にも日本代表のチームメイトであるMF南野拓実、かつてボルトンでプレーした元日本代表MF中田英寿氏のゴールも解説。中田氏の直接FKにも五つ星を与えるとともに「彼ということもあるけれど、素晴らしい選手がいるこのリーグでFKを務めていることもすごい」と、理由を説明した。

インタビュアーともしっかり英語でやり取りしている田中について、コメントでは「めちゃくちゃめちゃくちゃ英語の上達速くないか」「こんなに英語喋れるのか」「こんなに長く話している映像は初めてかな？」「英語うまー！」「生き生きしてて良いね」「ブリティッシュ・イングリッシュなのもこなれてる感あっていい」「カンペ読んだり通訳を介したりしてない」「らしさが出ているインタビュー」「高い言語化能力は語学取得面でも役に立っているんだなぁ」「こういう日本人特集は嬉しいな」「英語もペラペラすてきーーー」といったコメントが寄せられている。

なお、プレミアリーグの公式YouTubeチャンネルでは、田中のインタビューも公開されており、そこでは三笘との関係性なども語られているファン必見の内容となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）