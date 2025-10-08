ÉÚ°Â·òÍÎ¤ÏWÇÕ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¡©¡¡²¤½£¥¯¥é¥ÖÂ¿¿ô¶½Ì£¤â¡Ä³¤³°ÊóÆ»¡ÖÈà¤ÏÌ¤¤À¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×
ÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï¸½ºßÌµ½êÂ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÂàÃÄ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÀìÌç¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖJustArsenal¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÚ°Â¤Ï2021Ç¯²Æ¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬Éé½ý¤âÂ¿¤¯¡¢ºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç¤ï¤º¤«6Ê¬´Ö¤·¤«¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢7·î¤ËÁÐÊý¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê·ÀÌó¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¤Ê¤¤ÉÚ°Â¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÉÙ°Â¤Ïµ©Í¤ÊºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¸¤µ¤¬¤¢¤êÅ¬±þÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢4¥Ð¥Ã¥¯Á´¤Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤À¡£¤É¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà¤ÏÀï½ÑÅª¤ËÍýÁÛÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö²Æ¤¬²á¤®µî¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÈà¤ÏÌ¤¤À¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎWÇÕ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆ¨¤»¤Ð¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¶¦ºÅWÇÕ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·üÇ°¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤ÎÌ¾ÌçAC¥ß¥é¥ó¤Ê¤É³ÍÆÀ¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¼¨¤¹ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎËüÇ½·¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î»þ´ü¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÚ°Â¤Î¿·Å·ÃÏ¤ÏÇ¯Æâ¤Ë·èÃå¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë