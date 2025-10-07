ジンギスカンに蟹、ラーメンも！

北海道の美食を名古屋で食べまくり

秋の北海道を名古屋で満喫できる海陸グルメ旅とは？

あおなみ線ささしまライブ駅より徒歩3分、名古屋駅からもほど近い『ストリングスホテル名古屋』で「北海道フェア～海鮮・肉・旬野菜を味わう海陸グルメ旅～」を開催中。

期間は11月30日(日)まで。

ヘルシー・ビューティ・フレッシュをテーマにした「シェフズ ライブ キッチン」で行われる、北海道の海と大地の恵みを贅沢に味わえる期間限定の美食イベントです。

北の大地の恵みをひと皿に

ホテルシェフ渾身のビュッフェ

目の前で仕上げる、できたてにこだわったライブキッチンが魅力のビュッフェレストランに、昨年も大好評だった北海道フェアがアップデートして登場！

ディナー限定のファーストディッシュには、北海道産のいももち入り秋鮭のクラムチャウダーをパイ包みで提供。

ほくほくとしたジャガイモと濃厚なクラムチャウダーが、食欲の秋にぴったりです。

海鮮もお肉も旬野菜も！

海陸両方のグルメを堪能

「北海道産ミズダコと“きたあかり”のジェノバ風」や、「北海道産ブリの炙り 発酵ハスカップヴィネグレット」など、冷前菜から北海道色たっぷり。

肉料理では、商標登録・北海道ホエイ豚のカスレ仕立てや、釧路名物ザンギ3種ソースなどが登場。

さらに北海道名物のジンギスカンやサーモンの半身を丸ごと使った石狩地方発祥のちゃんちゃん焼き、ソウルフードとして有名な具材たっぷりなスープカレーなど、ご当地グルメを楽しめます。

旬の根菜を使った温野菜プレートには、4種のクリスタルソルト（レモン・ローズマリー・チリ・竹炭）を添えて。

好みの味わいにカスタマイズできるのも嬉しいポイントです。

北海道ラーメンを食べ比べ！

月替わりのライブステーション

10月は函館塩、11月は札幌味噌と北海道のご当地ラーメンが月替わりで登場。

トッピングを自分好みに選べるライブステーションで、コーンやチャーシュー、メンマなど具材たっぷりに。

こだわりの一杯は、シメにぴったりの満足感です。

週末にはお子様向けのキッズコーナーも登場。フライドポテトやミニアメリカンドッグなど、家族3世代で楽しめる工夫が満載です。

さらに、オプションメニューとして「北海道産ボイル紅ズワイガニ」（1肩1,500円～）や、「北海道産しほろ牛フィレ肉と旬の焼き野菜プレート」（1皿3,500円）も用意。

特別な記念日やご褒美ディナーにもぴったりの内容です。

北海道スイーツで締める

秋のごちそうタイム

栗やかぼちゃを使った「マロンムース」「かぼちゃプリン」「かぼちゃチーズケーキ」など、秋らしいスイーツがずらり。

さらに、旬の果実を使った「葡萄ジュレ」や「リンゴムース」など、ホテルパティシエ特製のスイーツが9種類並びます。

北海道メロン・北海道ミルクなど8種類のアイスと、トッピングを混ぜてカスタマイズできる「カラフルストーンアイス」も見逃せない！

記念日には目の前で仕上げる

映え確なモンブランも！

記念日のプレートを予約した人限定で、スタッフが目の前で仕上げる「しぼりたてモンブラン」も登場。

まるでライブパフォーマンスのように仕上がるデザートは、特別な日の演出にぴったりです。

レストラン内にはファミリー向けのコーナーや個室、庭園を望む窓際席などもあり、幅広いシーンに対応しているのも嬉しいポイント。

名古屋の中心で北海道を堪能する

秋の美食紀行へ

料金はランチ5,650円～、ディナー6,500円～。和洋中・スイーツ合わせて100種類以上のメニューが揃います。

名古屋にいながら北海道の秋を存分に味わえる贅沢ビュッフェ。

今だけの期間限定フェアで、北の大地ならではの美食を思い切り満喫してみては？

開催概要

【期間】

9/1(月)～11/30(日)

【場所】

ストリングスホテル名古屋2F

シェフズ ライブ キッチン

【営業時間】

ランチ11:00～14:40(最終入店13:00)

ティー(土日祝のみ)15:00～16:30(最終入店15:15)

ディナー17:00～21:00(土日祝～21:30)

【料金】

ランチ大人5,650円～

ディナー大人6,500円～

店舗名：ストリングスホテル 名古屋

住所：名古屋市中村区平池町4-60-7

電話番号：052-589-0787

公式サイト：https://www.strings-group.jp/nagoya/