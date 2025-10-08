三島由紀夫が絶賛、西村賢太が愛読した「伝説的作家」たち…夫婦が尿を混ぜたコーヒーを飲ませあう、奇妙な「幻想文学」の世界

「驚異の陳列室」を標榜し、写真集や画集、書籍をはじめ、5000点を超える奇書・珍品が眠る、大分県・別府の古書店「書肆ゲンシシャ」。店主・藤井慎二さんがひとつひとつ蒐集してきたコレクションは、静かに棚の中で時を待っています。今回は「幻想文学」をテーマに、藤井さんが蔵書のなかから特に選りすぐった幾冊をご紹介いただきます。まだ見ぬ言葉の世界へ。どうぞ、お手に取ってご覧ください。

「幻想文学」とはなにか

――今回は藤井さんから「幻想文学」というテーマでご提案いただきました。これはどのようなジャンルでしょうか？

藤井慎二（以下、藤井） 「幻想文学」というジャンルは横断的であり、定義づけすることは難しいですが、哲学者のツヴェタン・トドロフは『幻想文学論序説』（東京創元社）で「幻想」について、「自然の法則しか知らぬ者が、超自然と思える出来事に直面して感じる『ためらい』のことなのである」と語っています。

――古今東西、奇怪な出来事が起きる小説は多いと思いますが、『世にも奇妙な物語』（フジテレビ系）のようなイメージでしょうか？

藤井 幻想文学というジャンルのくくり自体は曖昧で広いです。1982年から2003年まで「幻想文学」（アトリエOCTA）という雑誌がありました。

――編集長は文芸評論家の東雅夫さんなのですね。

藤井 東さんが早稲田大学在学中の1980年に創刊した同人誌「金羊毛」は、「幻想文学」の前身となりました。第１号の巻末特集には「日本幻想作家リスト」というのがあって、江戸川乱歩、遠藤周作、小栗虫太郎、倉橋由美子、太宰治などが載っています。私は東京で学生をしていた頃、そのリストに紹介されていた作家の作品を国会図書館で片っ端から全部読んだ思い出があります。

――それだけ幻想文学は、青年時代の藤井さんに多大な影響を及ぼしたのですね。

藤井 今回はそのリストの中から、あまり知られていないマイナーな「幻想文学」を紹介したいと思います。

――前回の激レア本といい、今回も気合が入っていますね。

変態度数がかなり高い夫婦の物語

藤井 まずは、秋山正美さんの『葬儀のあとの寝室』（新世紀書房）という短編集です。装丁が2種類あり、うちにあるのは初版で箱付きです。本書の表紙のカバーに描かれているイラストの赤色は、作者が自分の血を塗りつけたものだと言われています。

――「血で描かれた絵・文字」は、もはやゲンシシャでは“あるある”ですね。

藤井 本当かどうかはわかりませんけどね。挿絵も作者自身の手によるものです。

――短編集ということですが、特に好きな作品はありますか？

藤井 １作目の「妖液」ですね。大学教授の男と妻が、骨の描かれたカップに入れたコーヒーに、野良猫の血や自分の尿などを互いに混ぜ合い、飲ませ合う話です。

――どういうことですか（笑）。それはお互いわかった上ですか？

藤井 途中で気づいて、「愛されている」となぜか感動するんです。排泄した“愛のしるし”を互いに飲ませ合うことで、二人の体を往復し、夫婦は「一体」となるというんですね。最初は国会図書館で読んだのですが、変態度数はかなり高いです。

――循環型の変態ですね。

三島由紀夫が絶賛した作品

藤井 次に紹介するのは池田得太郎の『家畜小屋』（中央公論社）です。中央公論新人賞に応募して、選考委員の三島由紀夫が絶賛し、佳作に入選しました。

――どんな内容の作品なのでしょうか？

藤井 食肉処理場で豚を撲殺していた男が、豚の排泄物の清掃人に左遷されます。口論の末、夫に「口惜しかったら豚になってみろ！」といわれた妻は「豚になる決意」をして豚の真似をし、男が豚小屋を作って妻を住まわせる話です。

――不条理小説っぽい雰囲気ですね。

藤井 『家畜小屋』は『池田得太郎異端小説集』（宮内書房）に収録され、同書は今も「BOOTH」などインターネット通販で入手可能です。その表紙を描いたのは先日亡くなったガロ系漫画家の川崎ゆきおさんです。

――“三島由紀夫が絶賛”はインパクトが強いですね。

藤井 詳細は語りませんが、かなりグロい内容です。

瀬戸内寂聴の不倫相手による難解小説

藤井 1948年に出版された小田仁二郎の『触手』（眞善美社）もかなり変わった作品です。平仮名と句読点が多く、難解な文体です。

――ジェイムズ・ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』（河出書房新社）のような話ですかね。

藤井 そうですね。80ページほどですが、「死人の、そこつめたい、あせた手が、私に生え、死人の手が、ひとのからだを、なでまわすのだ」といった文章が延々と続きます。狂気的な雰囲気の作品です。

――ん……？ 80ページなら、なんとか読めそうですが……。

藤井 瀬戸内晴美（瀬戸内寂聴）に大きな影響を与え、妻子がありながら半同棲生活を送りました。

――そうなのですか。芥川賞の候補にもなったんですね。

藤井 芥川賞で2回、直木賞で1回候補になり、多くの作品を出しています。

――この作品は今、どれくらいの値段がついているのでしょうか？

藤井 眞善美社の初版（1948年）は1万円ほど。没後に出版された深夜叢書社のもの（1979年）は5000〜6000円程度です。

西村賢太が愛読した「伝説の作家」

――なるほど。「日本幻想作家リスト」の作品は今も人気なんですね。

藤井 1973年に出版された松永延造の『夢を喰ふ人』（桃源社）もオススメです。精神病院に勤務する男が書いた手記の体裁で、夢や幻覚、千里眼、狐憑きなど、精神病者が登場する長編小説です。狂気的でありながら面白い作品です。

――著者プロフィールは空欄ですが……。

藤井 松永延造は今では忘れられた作家ですが、芥川賞作家の西村賢太が愛読し、『誰もいない文学館』（本の雑誌社）では“読まなければならぬ作家”と書かれています。

――伝説と化していますね。

