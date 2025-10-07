マツダ株式会社は、「MAZDA SPIRIT RACING」初の市販車として、「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」および200台限定の高性能モデル「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」の予約受注を2025年10月24日より開始すると発表した。

両モデルは、S耐で活躍したエンジニアが開発を担当し、街乗りからサーキットまで走る楽しさと高い質感を追求。さらにROADSTER 12Rは最高出力200PSを誇り、フルバケットシートなどを装備したコンプリートモデルで、10月5日から20日まで公式アプリで商談予約抽選を実施している。興味のある方は詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。

マツダ株式会社（以下、マツダ）は、モータースポーツ活動におけるサブブランド、「MAZDA SPIRIT RACING」 初の市販車である、「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER（マツダ スピリットレーシング ロードスター）」と「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R(イチニアール)」の予約受注を10月24日より開始することを発表しました。発売は2026年1月上旬の予定です。

左：「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」 右：「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 」

スーパー耐久シリーズ(以下、S耐)に関わったエンジニアが開発を担当し、培った技術を惜しみなく投入。パワートレインや車体の進化を反映し、「速さ」だけでなく「質感」にもこだわったモデルです。街中でもサーキットでのスポーツ走行でも楽しく走れることを目指し開発されました。4代目「MAZDA ROADSTER」の国内仕様ソフトトップモデル初となる2.0Lエンジンを搭載しています。

2,200台限定*1の「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」は、街中からサーキットまで意のままに走る楽しさを追求した、「走り」と「質感」にこだわったモデルです。200台限定*2の 「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」は、最高出力200PS*3、フルバケットシートなど、サーキット走行を存分に楽しむための技術や装備を搭載したメーカーコンプリートモデルです。「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」に関しては、商談予約抽選の応募受付を公式アプリ「倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING」内で10月5日(日)14:00から10月20日(月)23:59まで実施します。抽選結果は10月23日(木)にお客さまにお知らせする予定です。

また「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」もしくは「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」をご契約いただいたオーナーを対象とした、特別なイベント「MAZDA SPIRIT RACING OWNERS’ RECEPTION」（有償）を12月に実施いたします。

マツダは2030年に向け、「ひと中心」の思想のもと人を研究し続け、人々の日常や移動することの感動体験を創造し、誰もが活き活きと暮らす「愉しさ」と「生きる歓び」を届けていくことを目指してまいります。

車名・機種名 エンジン 駆動 変速機 最高出力・最大トルク 車両重量 MAZDA SPIRIT

RACING ROADSTER SKYACTIV-G 2.0 2WD

（FR） 6MT 135kW〈184PS〉/7,000rpm*4

205N・m〈20.9kgf・m〉/4,000rpm*4 1,070kg*4 MAZDA SPIRIT

RACING ROADSTER 12R SKYACTIV-G 2.0

(200PS) 2WD

（FR） 6MT 147kW〈200PS〉/7,200rpm*3

215N・m〈21.9kgf・m〉/4,700rpm*3 1,050kg*4

車名・機種名 メーカー希望小売価格*5

（消費税込み） 特別付属品 MAZDA SPIRIT

RACING ROADSTER 5,265,700円 フロントアンダースカート・リアスポイラー・サイドアンダースカート・リアアンダースカート（ブリリアントブラック）、フロアマット、セレクティブキーシェル（専用BOX付）、ホイールナットセット（ブラック） MAZDA SPIRIT

RACING ROADSTER 12R 7,612,000円 フロントアンダースカート・リアスポイラー・サイドアンダースカート・リアアンダースカート（RSグレー）、フロアマット、セレクティブキーシェル（専用BOX付）、ホイールナットセット（ブラック）、デカール(ボンネット・トランクフード・フロント・サイド・ミラー)、ストラットタワーバー

■ 「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」の特徴

1. S耐参戦で得た知見と技術から、より力強い走りを実現

サーキット走行を楽しんでいただくために、特定の操作をすることで、ブレーキ･オーバーライド･システムとスピードリミッターを同時に解除する機能を追加。*7 レブリミット回転直前まで出力を絞らずに走行できるように制御を変更。 エンジン応答と質感を高い次元でバランスしたスロットル制御を採用。 減速時のブレーキングに集中できるようにヒールアンドトゥ操作時の回転上昇をアシストする制御を新採用。ブレーキ、アクセル、クラッチの各センサーを用い、ブレーキの踏力やアクセル操作量、エンジン回転数に応じてアシスト量を適切にコントロール。 「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」では高回転域での伸びやかな加速にフォーカスし、最高出力を200PS*3まで向上。

- 吸気ポート形状の変更と、匠エンジニアの手作業による吸気ポート内側研磨により空気抵抗吸入空気量を増加させ、出力とレスポンスが向上。

- フレッシュエアダクトを大型化。

- カム形状の変更。

- エキゾーストマニホールドを藤壺技研工業株式会社と共同開発。従来の4-2-1排気から4-1排気化。4本のパイプの長さを統一し径を拡大。耐久性、遮熱・防音性能を省スペースで実現するために、ガラス繊維のバンテージとステンレスメッシュを採用。

SKYACTIV-G 2.0(200PS) 研磨済の吸気ポート エキゾーストマニホールド

シングルマスフライホイール

2. 酷暑下でのサーキット走行のようなハードユースを想定した技術の採用

ラジエータ容量を大型化。 トランスミッションのメインドライブギアに固体被膜潤滑剤を塗布。 「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」では更に以下の技術を採用。

- サーモスタット開弁タイミング（冷却開始タイミング）の早期化。

- S耐参戦の「MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept」と同じ低抵抗のピストンとピストンリングを採用。ピストンリングは、低摩擦係数と高い硬度を併せ持つDLC（ダイアモンド・ライク・カーボン）被膜を採用。

左：ピストンリング 右：ピストン

3. 高速域でも意のままに操る気持ちよさを提供するボディ・足回り

ビルシュタイン製ダンパー

専用チューニングを施したサスペンション、ビルシュタイン製ダンパーを採用。 ストラットタワーバーを標準装備。*8 「MAZDA SPIRIT RACING 12R」は、熟練工による高精度なサスペンションアームの締め付けとホイールアライメント調整を実施。

4. 幅広いシーン、スピードでも運転に集中し、楽しむことを意識したコクピット

黒基調の内装にシートベルト、ステアリングトップマーク、ステッチ、シートパイピングに刺激的な赤いアクセントを施したMAZDA SPIRIT RACING専用内装。 アルカンターラ®素材をハンドル/シフトノブ/パーキングシフトレバーの3つの操作系に採用しドライバーの正確な操作をサポート。インパネやドアトリムなどにも採用し、レース車両のようなスパルタンなムードと上質さを表現。 レカロ株式会社と共同開発したシート。

- 「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」ではセミバケットシートを採用。アルカンターラ®を採用し、機能と質感を両立。ヘッドレスト部にブランドロゴをエンボス加工。

- 「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」ではフルバケットシートを採用。専用シート形状とし快適性と操作性を両立しました。表皮素材はRECARO純正で使用されるカムイ素材を採用し、質感・耐久性を確保。

「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」 「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」

「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」

タコメーター（回転速度計）

「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」のタコメーターには、200PS*3を発揮する回転数に「▲」表示を追加。

5. クルマ好きの心を刺激する特別感と高機能を兼ね備えたエクステリアデザイン

フロントグリル 「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」

専用デカール

リアスポイラー 専用鍛造アルミホイール

左：MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER

右：MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R

メッシュタイプのデザインを採用し、「MAZDA SPIRIT RACING」のエンブレムを施したフロントグリル。 「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」には、レーシーな専用デカールを設定。エンジンヘッドカバーは手塗りの結晶塗装を施し、シリアルナンバープレートを設置。 ニュルブルクリンクサーキットで走行安定性を追求して独特な形状のリアスポイラーを含めたエアロパーツ。 株式会社レイズと共同開発した専用鍛造アルミホイール。S耐参戦の「MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept」で使用している同社の「TE37」をベースに剛性を高めて、形状を最適化。「MAZDA SPIRIT RACING」のエンブレムをホイールセンターキャップに、外周にブランドネームをあしらった専用デザイン。

6. サーキットでのスポーツ走行に適した仕様を求めるお客さまに向けたアフターパーツ「MAZDA SPIRIT RACING SPORTS PACKAGE」*9

低回転から高回転での音色変化にこだわったチタン製スポーツマフラー（藤壺技研工業株式会社） スポーツタイヤ「ADVAN NEOVA AD09」（横浜ゴム株式会社） ブレーキセット（スリットロータ＆スポーツパッド） （株式会社ブレンボジャパン） LSD＆専用オイル（株式会社オーエス技研） フルバケットシート＆サイドアダプタ（レカロ株式会社）*10 「Sabelt」×「MAZDA SPIRIT RACING」ダブルブランド ハーネス（4点式/6点式）

■ オーナー向け保有体験イベント「MAZDA SPIRIT RACING OWNERS’ RECEPTION」

「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」もしくは「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」をご契約いただいた将来のオーナーを対象とした、特別なイベント「MAZDA SPIRIT RACING OWNERS’ RECEPTION」を12月に実施いたします。更に、MAZDA SPIRIT RACINGは、オーナーの皆さまや、クルマ好きの方々と、マツダとのつながりを深めるため、各種イベントを「MAZDA SPIRIT RACING EXPERIENCE」として、継続的に実施することを予定しております。

