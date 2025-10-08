絶対王者の一手に、解説棋士も混乱状態となった。将棋の第73期王座戦五番勝負第4局が10月7日、神奈川県秦野市の「元湯陣屋」で指され、藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）が挑戦者の伊藤匠叡王（22）に勝利した。この一局では、難解な中盤戦で見せた藤井王座の構想力が話題に。解説者も「自分の中でルールが覆されたような感じ」とあ然とさせられていた。

【映像】藤井王座の“角引き”に対する伊藤叡王のリアクション

将棋の聖地・陣屋で争われた一局では、互いの構想力がぶつかり合う好局となった。タイトル奪取に向けて2連勝中の伊藤叡王は、この一局に角を四段目に上がる秘策を披露。勝負所に用意された新工夫とあり、藤井王座の対応力が見どころとなった。

伊藤叡王の狙いを探るべく、藤井王座はじっくりと腰を据えて考慮。一手一手が重い進行が続いていた。本格的な戦いが始まったのは夜戦突入後。藤井王座の攻めに対して受けに回る展開は伊藤叡王の得意パターンと見られていたものの、藤井王座は角引きを決断。局面を大きく動かすことで、流れを引き寄せることに成功した。

先入観にとらわれないこの角引きには、ABEMAで解説を務めた三枚堂達也七段（32）も「そんな奥まで行っちゃっていいんですか！？これは、ちょっとわかんない…。ちょっと待ってくださいね？」と大混乱。「いろいろあるけど、そこだけは最後に考えそう」と対局者目線でも選びにくい一手だったことを強調していた。

対局後には伊藤叡王も「軽視していた」という角引きだったが、藤井王座の構想力はさらにその上を行く。その後も三枚堂七段が「相手にズドンと飛車を成らせてしまうことになるので無い」と断言していた銀取りの一手など、想像をはるかに上回る構想力を披露。直線、曲線を織り交ぜた指し回しに、三枚堂七段は「自分の中でルールが覆されたような感じ。駒がたくさんぶつかっている際の情報を整理して判断する力がすごい」と目を見開いていた。

何としてでもフルセットにつなげるという藤井王座の強い熱意が表れた一局に、ファンも大興奮。ABEMAの視聴者からも「天才の構想力よ」「声出たわ」「聡太の構想力やば」「この2人の対局えぐいｗ」など多数の反響が寄せられていた。

藤井王座は常々、自身の目標に『おもしろい将棋を指すこと』を掲げている。このシリーズでもファンを存分に魅了させているが、自身の快勝でフルセットにつなげ『おもしろいシリーズ』となったことは間違いない。どちらが勝っても決着がつく五番勝負最終局を制するのはどちらか。28日に山梨県甲府市「常磐ホテル」で指される運命の一局は必見だ。

（ABEMA／将棋チャンネルより）

