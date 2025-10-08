＜大相撲百周年場所＞10月7日◇東京・両国国技館

【映像】普段見ることができない「驚きの髷姿」

大相撲百周年場所で実施された「神相撲」で人気力士の髷に驚きの変化が発生。この姿を受けファンは「不思議な髪型」「貴重」など困惑の声が相次いだ。

7日、両国国技館で「大相撲百周年場所〜古式大相撲と現代大相撲〜」が開催された。これは日本相撲協会の財団法人設立100周年を記念して執り行われたもの。平安時代の宮中で行われた相撲節会（すまいのせちえ）に則った「古式大相撲」が30年振りに復活するなど、普段の大相撲では見られない貴重なプログラムの数々を観客は楽しんだ。

このイベントの中で土俵の悪魔払いを祈願する「神相撲」が実施。これは一切の音や言葉を発さず神前にて行う相撲のこと。古くは、行司は軍配の代わりに御弊を持って裁き、二番の取組で1勝1敗とする習わしだった。一方、古式大相撲は力士が髪を力紙で束ねて取組を行い、途中で引分にて終わる。

今回は古式大相撲に則って神相撲が行われた。これに若隆景（荒汐）と霧島（音羽山）の両関脇が登場。霧島は右膝故障の影響で休場した大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）の代役となる。

両関脇が、まげを結わずに紙を和紙で束ねた状態で館内に姿を表すと、「髷にも注目してください」という館内アナウンスが流れた。このなんとも見慣れない光景にファンからは「不思議な髪型」「大銀杏じゃない」「シュールだな」という困惑気味のコメントが寄せられたほか、「貴重」「儀式だね」などの声も上がっていた。

一切の音や言葉を発さずに行われる神相撲。静寂の中で事は進み、両関脇が行司に背中を押さえられると、無言のまま引き分けで終えた。なかなか見ることができない神聖な取組に対し、国技館の観客からは大きな拍手が起こっていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）