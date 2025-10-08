イスラエルのパレスチナ自治区ガザ地区への戦闘開始から7日で2年。犠牲者の数は6万7000人を超え、国連の調査委員会はイスラエルの一連の攻撃を「集団虐殺」と結論づけている。一方で、辛うじて生き延びた人々でさえ、今も苦しみを抱えている。私たちはイスラエルの隣国・ヨルダンで癌の治療を受けるガザから来た少年に出会った。（NNNロンドン支局 本岡 英恵）

■戦闘を感じさせない子どもたちの笑顔

先週、私たちが向かったのはヨルダンの首都アンマンにあるキングフセイン癌センター。ここには現在、ガザ地区で癌の治療が受けられず病状が悪化した子どもが滞在している。彼らは幸運にも海外で治療を受けることが許された、限られた患者らだ。

この日、カラフルなプレイルームで遊んでいたのは、ガザ地区出身の4人の子どもたち。アクセサリーを作ったり、楽器を弾いたり、それぞれ思い思いに遊んでいたが、全員、重い癌を患っている。記者が部屋に入るとみんな笑顔を見せてくれた。つい数か月前まで戦闘があった場所にいたということを感じさせない、子どもらしい屈託のない笑顔だ。

■「虫刺され」と診断された腫瘍、避難生活で進行した癌

一番奥のテーブルに座っていたアフマドくん、10歳。宇宙の絵が描かれた48ピースのパズルを一生懸命に組み立てていた。優しい声で「（パズルは）少しだけ難しい」と答えてくれた。アフマドくんは、横紋筋肉腫（おうもんきんにくしゅ）という筋肉のもとになる細胞から発生する癌を患っていた。右目に眼帯をしている。癌との関係を聞いてみると、アフマドくんのお母さんがこう話し始めた。

アフマドくんのお母さん「1年前、2024年9月ごろに右目の眼窩（がんか）＝眼球の入っているくぼみあたりに小さなしこりのようなものがありました。気になってガザ地区のお医者さんに連れて行ったら『虫に刺された痕だろう』って言われたんです。私たちはテントで避難生活を送っていたので…」

■右目を覆った巨大腫瘍「治療法がない」ガザの絶望

アフマドくんのお母さん「そのまま放っておいても症状は良くならず、何回か病院に行ったら『眼窩（がんか）の下の悪性腫瘍』と診断を受けました。でもガザには専門医も治療方法もない。最初に気づいた時から約1か月後には、腫瘍が大きくなり右目を覆っていたんです」

ガザ地区では何も打つ手がなかった中、2024年11月末にようやく海外での治療が許され、ヨルダンに来ることができたが、「その時には既に腫瘍が眼球に到達していた」とお母さんは話す。ヨルダンで手術を行い、右目の眼球を摘出。アフマドくんは、現在、片目で生活をしながら、放射線治療と化学療法を続けている。

■「地球上であり得るはずがない」医師が見た巨大化する癌

キングフセイン癌センターで腫瘍外科医として働くダブース医師は、2年の間に2度、ガザ地区の病院で働いた経験を持つ。医師に腫瘍について聞くと・・・。

ダブース医師「驚くかもしれませんが、他の臓器でも同じような症例をたくさん見ました。何枚か写真を持っていますが、それを見たら誰もが『地球上であり得るはずがない』と言うでしょう。なぜここまで大きな腫瘍になるのか。それはガザに住む人々にとって癌は優先事項に入らないからです。食べ物も飲料水もない時、癌の治療は後回しにされるのです」

■片目を失っても「感謝」残された家族を想う

医師は、癌患者が増加しているかどうかは研究がないから言及できないが、「治療待ちの患者が山積みなのは確かだ。私がガザ地区にいた時、1日で12人の乳がん患者をみたと思う」と付け加えた。

片目を失ったアフマドくん。しかしお母さんは、「どんな状況であっても感謝しています」と話す。アフマドくんには兄弟がいて、お父さんと一緒にガザ地区に残っているという。家族が離れ離れという苦しい現実。アフマドくんの残った左目には、戦禍を生きる家族を想うまなざしがあった。